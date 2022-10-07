https://ria.ru/20221007/moskva-1822360273.html

Представители ООН приедут в Москву для обсуждения продуктовой сделки

Представители ООН приедут в Москву для обсуждения продуктовой сделки - РИА Новости, 07.10.2022

Представители ООН приедут в Москву для обсуждения продуктовой сделки

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан посетят Москву примерно через... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:44

2022-10-07T19:44

2022-10-07T19:56

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан посетят Москву примерно через неделю, чтобы обсудить продление продуктовой сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, команда генсека ведет интенсивные контакты по вопросам, касающимся "продуктовой сделки. Господин Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Они работают активно над снятием остающихся препятствий для содействия экспорту российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик на брифинге.В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20220929/zerno-1820458681.html

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