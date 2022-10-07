19:44 07.10.2022 (обновлено: 19:56 07.10.2022)
Представители ООН приедут в Москву для обсуждения продуктовой сделки
Замгенсека ООН Гриффитс и глава ЮНКТАД Гринспан обсудят в Москве продуктовую сделку
Московский Кремль. Архивное фото
ООН, 7 окт - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан посетят Москву примерно через неделю, чтобы обсудить продление продуктовой сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, команда генсека ведет интенсивные контакты по вопросам, касающимся "продуктовой сделки. Господин Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Они работают активно над снятием остающихся препятствий для содействия экспорту российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик на брифинге.
"Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс, как ожидается, отправятся в Москву примерно через неделею, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими представителями для обсуждения этих вопросов", - указал он.
В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.