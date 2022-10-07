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Эксперт перечислил онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников - РИА Новости, 07.10.2022
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Эксперт перечислил онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников
Эксперт перечислил онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников - РИА Новости, 07.10.2022
Эксперт перечислил онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников
Онлайн-сервисы очень удобны и повышают комфорт жизни тех, кто ими пользуется. В то же время, такие услуги повышают риск стать жертвой мошенников, охотящихся за... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T03:18
2022-10-07T03:18
общество
технологии
сергей кузьменко
роскачество
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Онлайн-сервисы очень удобны и повышают комфорт жизни тех, кто ими пользуется. В то же время, такие услуги повышают риск стать жертвой мошенников, охотящихся за средствами россиян. Самое опасное — онлайн-банкинг, рассказал агентству “Прайм” старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Любителей оплаты покупок онлайн подстерегают фишинговые сайты, с помощью которых преступники выманивают у жертв доступ к их деньгам. Есть риск и в переводе денег частному лицу: как минимум, товар может оказаться некачественным, как максимум - продавец скроется с деньгами, предупредил Кузьменко. Чтобы не стать жертвой таких схем, необходимо пользоваться антивирусной программой, совершать покупки только на известных и официальных сайтах и минимум раз в полтора месяца обновлять все основные пароли, советует он.
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общество, технологии, сергей кузьменко, роскачество
Общество, Технологии, Сергей Кузьменко, Роскачество
03:18 07.10.2022
 
Эксперт перечислил онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников

Специалист Роскачества Кузьменко: мошенники обманывают пользователей онлайн-банкинга

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Онлайн-сервисы очень удобны и повышают комфорт жизни тех, кто ими пользуется. В то же время, такие услуги повышают риск стать жертвой мошенников, охотящихся за средствами россиян. Самое опасное — онлайн-банкинг, рассказал агентству “Прайм” старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
“Сама по себе система очень надежная, но только если пользоваться ей правильно. Однако мошенники применяют методы социальной инженерии в схемах обмана по телефону и в сообщениях — смс, электронной почте, мессенджерах, и выуживают таким образом конфиденциальные данные у доверчивых и наивных граждан”, - разъяснил он.
Любителей оплаты покупок онлайн подстерегают фишинговые сайты, с помощью которых преступники выманивают у жертв доступ к их деньгам. Есть риск и в переводе денег частному лицу: как минимум, товар может оказаться некачественным, как максимум - продавец скроется с деньгами, предупредил Кузьменко. Чтобы не стать жертвой таких схем, необходимо пользоваться антивирусной программой, совершать покупки только на известных и официальных сайтах и минимум раз в полтора месяца обновлять все основные пароли, советует он.
 
ОбществоТехнологииСергей КузьменкоРоскачество
 
 
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