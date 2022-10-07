https://ria.ru/20221007/moshenniki-1822114725.html

Эксперт перечислил онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников

Эксперт перечислил онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников - РИА Новости, 07.10.2022

Эксперт перечислил онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников

Онлайн-сервисы очень удобны и повышают комфорт жизни тех, кто ими пользуется. В то же время, такие услуги повышают риск стать жертвой мошенников, охотящихся за... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T03:18

2022-10-07T03:18

2022-10-07T03:18

общество

технологии

сергей кузьменко

роскачество

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Онлайн-сервисы очень удобны и повышают комфорт жизни тех, кто ими пользуется. В то же время, такие услуги повышают риск стать жертвой мошенников, охотящихся за средствами россиян. Самое опасное — онлайн-банкинг, рассказал агентству “Прайм” старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Любителей оплаты покупок онлайн подстерегают фишинговые сайты, с помощью которых преступники выманивают у жертв доступ к их деньгам. Есть риск и в переводе денег частному лицу: как минимум, товар может оказаться некачественным, как максимум - продавец скроется с деньгами, предупредил Кузьменко. Чтобы не стать жертвой таких схем, необходимо пользоваться антивирусной программой, совершать покупки только на известных и официальных сайтах и минимум раз в полтора месяца обновлять все основные пароли, советует он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, технологии, сергей кузьменко, роскачество