Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/moratoriy-1822319025.html
В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги
В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги - РИА Новости, 07.10.2022
В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги
Министерство здравоохранения Белоруссии во исполнение поручений президента о недопустимости роста цен ввело мораторий на повышение стоимости лекарств и... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:37
2022-10-07T17:39
александр лукашенко
роман головченко
белоруссия
министерство здравоохранения белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565003426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1250078f818bc24b04a8a8517793577.jpg
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Белоруссии во исполнение поручений президента о недопустимости роста цен ввело мораторий на повышение стоимости лекарств и медуслуг, сообщила пресс-служба министерства."Минздрав своим письмом ввел мораторий на повышение цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.Согласно сообщению, специалисты минздрава совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль за соблюдением этого требования."Запрет на повышение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники", - подчеркивается в сообщении.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория.В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что потребовала возбуждать дела по фактам нарушения законодательства, приведшего к необоснованному росту цен, задерживать подозреваемых и заключать под стражу.Лукашенко также подписал директиву о недопустимости роста цен в стране, в ней в том числе он поручил правительству до 20 октября ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.
https://ria.ru/20221007/tseny-1822261466.html
https://ria.ru/20220814/defitsit-1809552952.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565003426_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_aa87aab137c0bb116728b234b5fd5753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, роман головченко, белоруссия, министерство здравоохранения белоруссии
Александр Лукашенко, Роман Головченко, Белоруссия, Министерство здравоохранения Белоруссии
17:37 07.10.2022 (обновлено: 17:39 07.10.2022)
 
В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги

Минздрав Белоруссии ввел мораторий на повышение цен на лекарства, медтехнику и медуслуги

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница аптеки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Белоруссии во исполнение поручений президента о недопустимости роста цен ввело мораторий на повышение стоимости лекарств и медуслуг, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав своим письмом ввел мораторий на повышение цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Согласно сообщению, специалисты минздрава совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль за соблюдением этого требования.
"Запрет на повышение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники", - подчеркивается в сообщении.
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 15:38
ГП Белоруссии потребовала возбуждать дела из-за необоснованного роста цен
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория.
В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что потребовала возбуждать дела по фактам нарушения законодательства, приведшего к необоснованному росту цен, задерживать подозреваемых и заключать под стражу.
Лукашенко также подписал директиву о недопустимости роста цен в стране, в ней в том числе он поручил правительству до 20 октября ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 20:31
В Белоруссии заявили об отсутствии дефицита товаров
 
Александр ЛукашенкоРоман ГоловченкоБелоруссияМинистерство здравоохранения Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала