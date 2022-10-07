https://ria.ru/20221007/moratoriy-1822319025.html

В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги

В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги - РИА Новости, 07.10.2022

В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги

Министерство здравоохранения Белоруссии во исполнение поручений президента о недопустимости роста цен ввело мораторий на повышение стоимости лекарств и... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:37

2022-10-07T17:37

2022-10-07T17:39

александр лукашенко

роман головченко

белоруссия

министерство здравоохранения белоруссии

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Белоруссии во исполнение поручений президента о недопустимости роста цен ввело мораторий на повышение стоимости лекарств и медуслуг, сообщила пресс-служба министерства."Минздрав своим письмом ввел мораторий на повышение цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.Согласно сообщению, специалисты минздрава совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль за соблюдением этого требования."Запрет на повышение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники", - подчеркивается в сообщении.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория.В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что потребовала возбуждать дела по фактам нарушения законодательства, приведшего к необоснованному росту цен, задерживать подозреваемых и заключать под стражу.Лукашенко также подписал директиву о недопустимости роста цен в стране, в ней в том числе он поручил правительству до 20 октября ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.

https://ria.ru/20221007/tseny-1822261466.html

https://ria.ru/20220814/defitsit-1809552952.html

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, роман головченко, белоруссия, министерство здравоохранения белоруссии