Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитании молодежи

"Пушкинская карта" — перспективный проект, в регионе он стартовал в сентябре прошлого года. За это время "Пушкинские карты" получили более 22 тысяч молодых жителей области, это только 27% от потенциальных участников проекта. Необходимо добиваться максимального охвата. Проект не столько – мера поддержки учреждений культуры, сколько инструмент для воспитания нашей молодежи. Ее нужно отвлечь от того информационного мусора, которого сейчас очень много в интернете, дать качественную альтернативу. К этой работе можно подключить классных руководителей, педагогов дополнительного образования, которые могли бы организовывать совместные походы в кино, театры или музеи, а затем обсуждать увиденное", - приводят власти слова Орлова.