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Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитании молодежи - РИА Новости, 07.10.2022
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Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитании молодежи
Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитании молодежи - РИА Новости, 07.10.2022
Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитании молодежи
Глава Приамурья Василий Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитательной работе в молодежной среде, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T06:06
2022-10-07T06:06
василий орлов (губернатор)
россия
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитательной работе в молодежной среде, сообщает правительство региона.По информации главы Минкультуры области Надежды Доргуновой, лидером региона по посещаемости в рамках проекта "Пушкинская карта" является Амурский областной театр драмы. Всего в проекте принимают участие 34 организации культуры Приамурья, среди которых 8 государственных учреждений культуры, 9 муниципальных музеев, общественно-культурные центры, а также частные учреждения, например, галерея Pushkarev art gallery. С 1 февраля этого года к проекту присоединились кинотеатры.В регионе карту оформили 83 384 человека, с начала года ее завели 22,6 тысячи молодых людей. Сейчас картами активно пользуются студенты амурских вузов. В планах подключить к проекту школьников, отмечают власти."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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василий орлов (губернатор), россия, общество
Василий Орлов (губернатор), Россия, Общество
06:06 07.10.2022
 
Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитании молодежи

Глава Приамурья Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитании молодежи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк"Пушкинская карта"
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Пушкинская карта". Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил задействовать "Пушкинскую карту" в воспитательной работе в молодежной среде, сообщает правительство региона.
"Пушкинская карта" — перспективный проект, в регионе он стартовал в сентябре прошлого года. За это время "Пушкинские карты" получили более 22 тысяч молодых жителей области, это только 27% от потенциальных участников проекта. Необходимо добиваться максимального охвата. Проект не столько – мера поддержки учреждений культуры, сколько инструмент для воспитания нашей молодежи. Ее нужно отвлечь от того информационного мусора, которого сейчас очень много в интернете, дать качественную альтернативу. К этой работе можно подключить классных руководителей, педагогов дополнительного образования, которые могли бы организовывать совместные походы в кино, театры или музеи, а затем обсуждать увиденное", - приводят власти слова Орлова.
По информации главы Минкультуры области Надежды Доргуновой, лидером региона по посещаемости в рамках проекта "Пушкинская карта" является Амурский областной театр драмы. Всего в проекте принимают участие 34 организации культуры Приамурья, среди которых 8 государственных учреждений культуры, 9 муниципальных музеев, общественно-культурные центры, а также частные учреждения, например, галерея Pushkarev art gallery. С 1 февраля этого года к проекту присоединились кинотеатры.
В регионе карту оформили 83 384 человека, с начала года ее завели 22,6 тысячи молодых людей. Сейчас картами активно пользуются студенты амурских вузов. В планах подключить к проекту школьников, отмечают власти.
"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 14:41Оренбургская область
В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей
 
Василий Орлов (губернатор)РоссияОбщество
 
 
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