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В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека - РИА Новости, 07.10.2022
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В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека - РИА Новости, 07.10.2022
В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
Ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации, сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:18
2022-10-07T13:31
владимир полетаев
олег хорохордин
республика алтай
украина
частичная мобилизация в россии
безопасность
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БАРНАУЛ, 7 окт — РИА Новости. Ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации, сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев в своём Telegram-канале."Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Михайловичем Денисенко. 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине. Обсудили реализацию указа на территории Республики Алтай. По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки", - говорится в сообщении.Сенатор уточнил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.Также пресс-секретарь уточнил, что о наличии претензий к работе военкоматов в регионе ему не известно.Позже Полетаев уточнил, что с момента объявления частичной мобилизации в республике "более 50 человек инициативно пришли в военкоматы, чтобы быть мобилизованными". "Еще порядка 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы", - приводятся слова сенатора в распространённом пресс-службой Совета Федерации сообщении.
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владимир полетаев, олег хорохордин, республика алтай, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность
Владимир Полетаев, Олег Хорохордин, Республика Алтай, Украина, Частичная мобилизация в России, Безопасность
08:18 07.10.2022 (обновлено: 13:31 07.10.2022)
 
В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека

В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного жителя

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 7 окт — РИА Новости. Ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации, сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев в своём Telegram-канале.
"Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Михайловичем Денисенко. 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине. Обсудили реализацию указа на территории Республики Алтай. По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки", - говорится в сообщении.
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Сенатор уточнил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.
"Информация соответствует действительности. В целом, информация о квоте для региона - закрытая", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов.
Также пресс-секретарь уточнил, что о наличии претензий к работе военкоматов в регионе ему не известно.
Позже Полетаев уточнил, что с момента объявления частичной мобилизации в республике "более 50 человек инициативно пришли в военкоматы, чтобы быть мобилизованными". "Еще порядка 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы", - приводятся слова сенатора в распространённом пресс-службой Совета Федерации сообщении.
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Владимир ПолетаевОлег ХорохординРеспублика АлтайУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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