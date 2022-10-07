08:18 07.10.2022 (обновлено: 13:31 07.10.2022)
В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного жителя
Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
БАРНАУЛ, 7 окт — РИА Новости. Ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации, сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев в своём Telegram-канале.
"Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Михайловичем Денисенко. 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине. Обсудили реализацию указа на территории Республики Алтай. По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки", - говорится в сообщении.
Сенатор уточнил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.
"Информация соответствует действительности. В целом, информация о квоте для региона - закрытая", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов.
Также пресс-секретарь уточнил, что о наличии претензий к работе военкоматов в регионе ему не известно.
Позже Полетаев уточнил, что с момента объявления частичной мобилизации в республике "более 50 человек инициативно пришли в военкоматы, чтобы быть мобилизованными". "Еще порядка 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы", - приводятся слова сенатора в распространённом пресс-службой Совета Федерации сообщении.