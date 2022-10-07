https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822130599.html

В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека

В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека - РИА Новости, 07.10.2022

В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека

Ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации, сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:18

2022-10-07T08:18

2022-10-07T13:31

владимир полетаев

олег хорохордин

республика алтай

украина

частичная мобилизация в россии

безопасность

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БАРНАУЛ, 7 окт — РИА Новости. Ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации, сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев в своём Telegram-канале."Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Михайловичем Денисенко. 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине. Обсудили реализацию указа на территории Республики Алтай. По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки", - говорится в сообщении.Сенатор уточнил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.Также пресс-секретарь уточнил, что о наличии претензий к работе военкоматов в регионе ему не известно.Позже Полетаев уточнил, что с момента объявления частичной мобилизации в республике "более 50 человек инициативно пришли в военкоматы, чтобы быть мобилизованными". "Еще порядка 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы", - приводятся слова сенатора в распространённом пресс-службой Совета Федерации сообщении.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821924040.html

республика алтай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир полетаев, олег хорохордин, республика алтай, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность