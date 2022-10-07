https://ria.ru/20221007/mks-1822112669.html

Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС - РИА Новости, 07.10.2022

Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T00:35

2022-10-07T00:35

2022-10-07T00:36

наука

космос - риа наука

анна кикина

илон маск

наса

роскосмос

spacex

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Касание корабля со станцией состоялось в 00.01 мск, продолжается процесс, в ходе которого Crew Dragon закрепится у стыковочного узла МКС.Crew Dragon стартовал во Флориде в среду на ракете-носителе Falcon 9. На МКС прибыли американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 будет оставаться на МКС до марта."После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам "Роскосмоса" Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти. На несколько дней, вплоть до отстыковки корабля экипажа Crew-4, на МКС будет находиться 11 землян", – сообщил "Роскосмос" в своем канале в Telegram.

https://ria.ru/20221006/vstrecha-1821859532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, анна кикина, илон маск, наса, роскосмос, spacex, международная космическая станция (мкс), dragon spacex