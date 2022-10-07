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Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС - РИА Новости, 07.10.2022
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Наука
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Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС - РИА Новости, 07.10.2022
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T00:35
2022-10-07T00:36
наука
космос - риа наука
анна кикина
илон маск
наса
роскосмос
spacex
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Касание корабля со станцией состоялось в 00.01 мск, продолжается процесс, в ходе которого Crew Dragon закрепится у стыковочного узла МКС.Crew Dragon стартовал во Флориде в среду на ракете-носителе Falcon 9. На МКС прибыли американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 будет оставаться на МКС до марта."После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам "Роскосмоса" Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти. На несколько дней, вплоть до отстыковки корабля экипажа Crew-4, на МКС будет находиться 11 землян", – сообщил "Роскосмос" в своем канале в Telegram.
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космос - риа наука, анна кикина, илон маск, наса, роскосмос, spacex, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Илон Маск, НАСА, Роскосмос, SpaceX, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
00:35 07.10.2022 (обновлено: 00:36 07.10.2022)
 
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с россиянкой Кикиной в экипаже пристыковался к МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.
"Контакт подтвержден", - сказала ведущая трансляции.
Касание корабля со станцией состоялось в 00.01 мск, продолжается процесс, в ходе которого Crew Dragon закрепится у стыковочного узла МКС.
Crew Dragon стартовал во Флориде в среду на ракете-носителе Falcon 9. На МКС прибыли американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 будет оставаться на МКС до марта.
"После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам "Роскосмоса" Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти. На несколько дней, вплоть до отстыковки корабля экипажа Crew-4, на МКС будет находиться 11 землян", – сообщил "Роскосмос" в своем канале в Telegram.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 02:09Наука
Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАнна КикинаИлон МаскНАСАРоскосмосSpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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