https://ria.ru/20221007/mkkk-1822346276.html

МККК получит российскую аккредитацию для работы в ЛНР

МККК получит российскую аккредитацию для работы в ЛНР - РИА Новости, 07.10.2022

МККК получит российскую аккредитацию для работы в ЛНР

Международный комитет Красного Креста согласился получить аккредитацию в России для работы в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости советник главы... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:53

2022-10-07T18:53

2022-10-07T19:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

международный комитет красного креста (мккк)

россия

в мире

анна сорока

луганск

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста согласился получить аккредитацию в России для работы в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости советник главы ЛНР Анна Сорока.Ранее Сорока заявила, что международные гуманитарные миссии и организации, желающие работать в Луганской Народной Республике, должны будут получить аккредитации в МИД РФ."Международный комитет Красного Креста выразил готовность дальнейшей работы субделегации в городе Луганске Луганской Народной Республики Российской Федерации", - сказала Сорока.

https://ria.ru/20221004/sizo-1821561073.html

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Кирилл Волков

луганская народная республика, международный комитет красного креста (мккк), россия, в мире, анна сорока, луганск, ситуация в днр и лнр