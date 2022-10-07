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МККК получит российскую аккредитацию для работы в ЛНР - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/mkkk-1822346276.html
МККК получит российскую аккредитацию для работы в ЛНР
МККК получит российскую аккредитацию для работы в ЛНР - РИА Новости, 07.10.2022
МККК получит российскую аккредитацию для работы в ЛНР
Международный комитет Красного Креста согласился получить аккредитацию в России для работы в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости советник главы... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:53
2022-10-07T19:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
россия
в мире
анна сорока
луганск
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста согласился получить аккредитацию в России для работы в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости советник главы ЛНР Анна Сорока.Ранее Сорока заявила, что международные гуманитарные миссии и организации, желающие работать в Луганской Народной Республике, должны будут получить аккредитации в МИД РФ."Международный комитет Красного Креста выразил готовность дальнейшей работы субделегации в городе Луганске Луганской Народной Республики Российской Федерации", - сказала Сорока.
https://ria.ru/20221004/sizo-1821561073.html
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луганская народная республика, международный комитет красного креста (мккк), россия, в мире, анна сорока, луганск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Международный комитет Красного Креста (МККК), Россия, В мире, Анна Сорока, Луганск, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:53 07.10.2022 (обновлено: 19:08 07.10.2022)
 
МККК получит российскую аккредитацию для работы в ЛНР

МККК согласился получить российскую аккредитацию для работы в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста согласился получить аккредитацию в России для работы в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости советник главы ЛНР Анна Сорока.
Ранее Сорока заявила, что международные гуманитарные миссии и организации, желающие работать в Луганской Народной Республике, должны будут получить аккредитации в МИД РФ.
"Международный комитет Красного Креста выразил готовность дальнейшей работы субделегации в городе Луганске Луганской Народной Республики Российской Федерации", - сказала Сорока.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)РоссияВ миреАнна СорокаЛуганскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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