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Минобрнауки хочет обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму - РИА Новости, 07.10.2022
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Минобрнауки хочет обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму
Минобрнауки хочет обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму - РИА Новости, 07.10.2022
Минобрнауки хочет обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму
Минобрнауки России планирует обязать вузы формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму, соответствующий проект изменений в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:48
2022-10-07T20:50
россия
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минобрнауки России планирует обязать вузы формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму, соответствующий проект изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Федеральные государственные образовательные стандарты содержат требования к результатам освоения программы бакалавриата - она должна устанавливать ряд универсальных компетенций. В их числе - гражданская позиция. На данный момент эта компетенция описана как "способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению".В проекте эту формулировку предлагается заменить на "способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности".
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россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
20:48 07.10.2022 (обновлено: 20:50 07.10.2022)
 
Минобрнауки хочет обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму

Минобрнауки планирует обязать вузы формировать у студентов нетерпимость к экстремизму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистерство образования и науки России
Министерство образования и науки России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министерство образования и науки России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минобрнауки России планирует обязать вузы формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму, соответствующий проект изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Федеральные государственные образовательные стандарты содержат требования к результатам освоения программы бакалавриата - она должна устанавливать ряд универсальных компетенций. В их числе - гражданская позиция. На данный момент эта компетенция описана как "способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению".
В проекте эту формулировку предлагается заменить на "способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности".
Выпускники МГУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 10:49
Минобрнауки: Россия не может отказаться от бакалавриата и магистратуры
 
РоссияОбразование - ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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