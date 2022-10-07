https://ria.ru/20221007/minobrnauki-1822372224.html

Минобрнауки хочет обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму

Минобрнауки хочет обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму - РИА Новости, 07.10.2022

Минобрнауки хочет обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму

Минобрнауки России планирует обязать вузы формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму, соответствующий проект изменений в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:48

2022-10-07T20:48

2022-10-07T20:50

россия

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минобрнауки России планирует обязать вузы формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму, соответствующий проект изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Федеральные государственные образовательные стандарты содержат требования к результатам освоения программы бакалавриата - она должна устанавливать ряд универсальных компетенций. В их числе - гражданская позиция. На данный момент эта компетенция описана как "способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению".В проекте эту формулировку предлагается заменить на "способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности".

https://ria.ru/20220615/obrazovanie-1795379078.html

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россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)