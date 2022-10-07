Рейтинг@Mail.ru
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/minirovanie-1822124816.html
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 07.10.2022
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Учеников всех 52 школ Читы эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета образования города. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T06:44
2022-10-07T06:44
происшествия
чита
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583904763_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f6e5f4774eb95c459a80e3ca5d0535c0.jpg
ЧИТА, 4 окт - РИА Новости. Учеников всех 52 школ Читы эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета образования города.Уточняется, что школы осматривают на наличие опасных предметов сотрудники МЧС и правоохранительных органов.Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220924/chechnya-1819250490.html
чита
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583904763_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b64cb19b21a62544bb611390182ec1f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:44 07.10.2022
 
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Учеников всех 52 школ Читы эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкВид на город Чита
Вид на город Чита - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на город Чита. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 4 окт - РИА Новости. Учеников всех 52 школ Читы эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета образования города.
"В связи с поступающими обращениями о минированиях во всех общеобразовательных организациях прошла эвакуация учащихся и сотрудников… На 4 октября принято решение отменить занятия для вторых смен", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что школы осматривают на наличие опасных предметов сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 23:55
В Чечне свыше 50 медучреждений получили ложные письма о минировании
 
ПроисшествияЧитаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала