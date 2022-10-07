https://ria.ru/20221007/minirovanie-1822124816.html
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 07.10.2022
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Учеников всех 52 школ Читы эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета образования города. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T06:44
2022-10-07T06:44
2022-10-07T06:44
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 4 окт - РИА Новости. Учеников всех 52 школ Читы эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета образования города.Уточняется, что школы осматривают на наличие опасных предметов сотрудники МЧС и правоохранительных органов.Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220924/chechnya-1819250490.html
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происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Учеников всех 52 школ Читы эвакуировали из-за сообщений о "минировании"