https://ria.ru/20221007/minirovanie-1822124816.html

Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 07.10.2022

Все школы в Чите эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Учеников всех 52 школ Читы эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета образования города. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T06:44

2022-10-07T06:44

2022-10-07T06:44

происшествия

чита

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 4 окт - РИА Новости. Учеников всех 52 школ Читы эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета образования города.Уточняется, что школы осматривают на наличие опасных предметов сотрудники МЧС и правоохранительных органов.Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220924/chechnya-1819250490.html

чита

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)