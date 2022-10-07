https://ria.ru/20221007/mikrochipy-1822309655.html

В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию

В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию - РИА Новости, 07.10.2022

В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о задержании 55-летнего голландца за попытку поставки микрочипов в Россию, его обвиняют РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:18

2022-10-07T17:18

2022-10-07T17:44

в мире

нидерланды

россия

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о задержании 55-летнего голландца за попытку поставки микрочипов в Россию, его обвиняют в нарушении санкционного режима против РФ."Во вторник, 27 сентября, FIOD задержала 55-летнего мужчину с востока страны. Его подозревают в нарушении закона о санкциях", - говорится в заявлении службы.Отмечается, что задержанного подозревают в поставке в Россию товаров, "которые также могли быть использованы в военных целях", в нарушение европейских торговых ограничений против РФ."Задержанный подозревается в поставках микрочипов компаниям/организациям в России, эти микрочипы могут быть также использованы для производства оружия", - добавили в службе фискальной информации и расследований.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822213480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, россия, санкции в отношении россии