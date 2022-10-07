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В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию - РИА Новости, 07.10.2022
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В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию - РИА Новости, 07.10.2022
В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о задержании 55-летнего голландца за попытку поставки микрочипов в Россию, его обвиняют РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:18
2022-10-07T17:44
в мире
нидерланды
россия
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о задержании 55-летнего голландца за попытку поставки микрочипов в Россию, его обвиняют в нарушении санкционного режима против РФ."Во вторник, 27 сентября, FIOD задержала 55-летнего мужчину с востока страны. Его подозревают в нарушении закона о санкциях", - говорится в заявлении службы.Отмечается, что задержанного подозревают в поставке в Россию товаров, "которые также могли быть использованы в военных целях", в нарушение европейских торговых ограничений против РФ."Задержанный подозревается в поставках микрочипов компаниям/организациям в России, эти микрочипы могут быть также использованы для производства оружия", - добавили в службе фискальной информации и расследований.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822213480.html
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в мире, нидерланды, россия, санкции в отношении россии
В мире, Нидерланды, Россия, Санкции в отношении России
17:18 07.10.2022 (обновлено: 17:44 07.10.2022)
 
В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию

В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о задержании 55-летнего голландца за попытку поставки микрочипов в Россию, его обвиняют в нарушении санкционного режима против РФ.
"Во вторник, 27 сентября, FIOD задержала 55-летнего мужчину с востока страны. Его подозревают в нарушении закона о санкциях", - говорится в заявлении службы.
Отмечается, что задержанного подозревают в поставке в Россию товаров, "которые также могли быть использованы в военных целях", в нарушение европейских торговых ограничений против РФ.
"Задержанный подозревается в поставках микрочипов компаниям/организациям в России, эти микрочипы могут быть также использованы для производства оружия", - добавили в службе фискальной информации и расследований.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
13:30
Премьер Белоруссии заявил об исчерпании санкционного потенциала Запада
 
В миреНидерландыРоссияСанкции в отношении России
 
 
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