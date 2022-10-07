17:18 07.10.2022 (обновлено: 17:44 07.10.2022)
В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций
Полиция Нидерландов. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о задержании 55-летнего голландца за попытку поставки микрочипов в Россию, его обвиняют в нарушении санкционного режима против РФ.
"Во вторник, 27 сентября, FIOD задержала 55-летнего мужчину с востока страны. Его подозревают в нарушении закона о санкциях", - говорится в заявлении службы.
Отмечается, что задержанного подозревают в поставке в Россию товаров, "которые также могли быть использованы в военных целях", в нарушение европейских торговых ограничений против РФ.
"Задержанный подозревается в поставках микрочипов компаниям/организациям в России, эти микрочипы могут быть также использованы для производства оружия", - добавили в службе фискальной информации и расследований.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.