https://ria.ru/20221007/mid-1822378696.html
МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран
МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран - РИА Новости, 07.10.2022
МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран
Россия фиксировала признаки, говорящие о повышении активности ядерных сил западных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:29
2022-10-07T21:29
2022-10-07T21:29
в мире
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия фиксировала признаки, говорящие о повышении активности ядерных сил западных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.Он также обратил внимание на "безответственную риторику" Запада."Так, буквально неделю назад представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара (decapitating strike). Причём это прозвучало не из уст политиков, а от военных. Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20221007/propaganda-1822377675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран
МИД: Россия фиксировала признаки повышения активности ядерных сил западных стран