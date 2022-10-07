https://ria.ru/20221007/mid-1822378696.html

МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран

МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран - РИА Новости, 07.10.2022

МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран

Россия фиксировала признаки, говорящие о повышении активности ядерных сил западных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:29

2022-10-07T21:29

2022-10-07T21:29

в мире

россия

сша

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия фиксировала признаки, говорящие о повышении активности ядерных сил западных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.Он также обратил внимание на "безответственную риторику" Запада."Так, буквально неделю назад представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара (decapitating strike). Причём это прозвучало не из уст политиков, а от военных. Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20221007/propaganda-1822377675.html

россия

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)