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МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран - РИА Новости, 07.10.2022
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МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран
МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран - РИА Новости, 07.10.2022
МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран
Россия фиксировала признаки, говорящие о повышении активности ядерных сил западных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:29
2022-10-07T21:29
в мире
россия
сша
оон
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия фиксировала признаки, говорящие о повышении активности ядерных сил западных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.Он также обратил внимание на "безответственную риторику" Запада."Так, буквально неделю назад представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара (decapitating strike). Причём это прозвучало не из уст политиков, а от военных. Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится", – подчеркнул он.
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в мире, россия, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
21:29 07.10.2022
 
МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран

МИД: Россия фиксировала признаки повышения активности ядерных сил западных стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия фиксировала признаки, говорящие о повышении активности ядерных сил западных стран, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
"Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран", – сказал Воронцов.
Он также обратил внимание на "безответственную риторику" Запада.
"Так, буквально неделю назад представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара (decapitating strike). Причём это прозвучало не из уст политиков, а от военных. Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится", – подчеркнул он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В МИД ответили на заявления о якобы угрозах Москвы применить ядерное оружие
 
В миреРоссияСШАООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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