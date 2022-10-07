https://ria.ru/20221007/mfts-1822347184.html

В Рязанской области планируется развивать работу МФЦ

В Рязанской области планируется развивать работу МФЦ - РИА Новости, 07.10.2022

В Рязанской области планируется развивать работу МФЦ

Работу многофункциональный центров (МФЦ) в Рязанской области планируется развивать - увеличивать число офисов и оказываемых в них услуг, внедрять новые сервисы, РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:57

2022-10-07T18:57

2022-10-07T18:57

рязанская область

рязанская область

павел малков

россия

рязань

общество

мфц (многофункциональный центр)

алексей херсонцев

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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Работу многофункциональный центров (МФЦ) в Рязанской области планируется развивать - увеличивать число офисов и оказываемых в них услуг, внедрять новые сервисы, сообщил губернатор Павел Малков.Как сообщила пресс-служба правительства региона, в пятницу Малков и статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, который прибыл в регион с рабочей поездкой, посетили один из МФЦ в Рязани. Они ознакомились с организацией работы в центре, особое внимание уделив качеству и скорости предоставления услуг гражданам, применению современных цифровых возможностей, наличию дополнительных сервисов."Никогда нельзя останавливаться. Система должна расти дальше, улучшаться и оказывать новые услуги. Необходимо обустраивать действующие и открывать новые офисы, расширять количество услуг, которые здесь оказываются, внедрять новые сервисы. Делать комфортной прилегающую территорию. Направлений развития много. Сейчас мы их все структурируем, систематизируем, и дальше будем двигаться по намеченному плану", – цитирует Малкова его пресс-служба.По мнению Малкова, МФЦ, в частности, должны оказываться все услуги по линии социальной защиты населения, необходимо также предусмотреть возможность круглосуточной выдачи документов и справок по ряду услуг через постаматы.Херсонцев положительно оценил работу, которая ведется в Рязанской области. "Ключевая задача центров "Мои документы" – обслуживание населения по принципам клиентоцентричности, чтобы все было быстро, эффективно, удобно. Только слаженная команда, которая сама ориентирована на это, может качественно обслуживать клиентов при предоставлении государственных услуг. Здесь, в рязанском МФЦ, получается это делать. При этом в регионе постоянно идет совершенствование работы. То, что я увидел сегодня, мне понравилось", - приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20220928/kadry-1820203637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рязанская область, павел малков, россия, рязань, общество, мфц (многофункциональный центр), алексей херсонцев