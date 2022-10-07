https://ria.ru/20221007/meropriyatiya-1822322035.html

В Мосгордуме пока не обсуждали отмену новогодних мероприятий

В Мосгордуме пока не обсуждали отмену новогодних мероприятий - РИА Новости, 07.10.2022

В Мосгордуме пока не обсуждали отмену новогодних мероприятий

Мосгордума обсудит предложения об отмене новогодних и рождественских мероприятий в Москве на следующей неделе, если они поступят, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:45

2022-10-07T17:45

2022-10-07T18:46

московская городская дума

евгений герасимов

москва

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мосгордума обсудит предложения об отмене новогодних и рождественских мероприятий в Москве на следующей неделе, если они поступят, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что власти Москвы якобы анонсировали обсуждение вопроса отмены новогодних и рождественских мероприятий в столице."Пока в Мосгордуме нет таких обсуждений. Я думаю, что следующее заседание Мосгордумы будет через неделю, если есть такие предложения, конечно, мы обсудим", - заявил Герасимов.

https://ria.ru/20221007/meropriyatiya-1822288938.html

москва

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московская городская дума, евгений герасимов, москва