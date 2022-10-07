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В Мосгордуме пока не обсуждали отмену новогодних мероприятий - РИА Новости, 07.10.2022
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В Мосгордуме пока не обсуждали отмену новогодних мероприятий
В Мосгордуме пока не обсуждали отмену новогодних мероприятий - РИА Новости, 07.10.2022
В Мосгордуме пока не обсуждали отмену новогодних мероприятий
Мосгордума обсудит предложения об отмене новогодних и рождественских мероприятий в Москве на следующей неделе, если они поступят, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:45
2022-10-07T18:46
московская городская дума
евгений герасимов
москва
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мосгордума обсудит предложения об отмене новогодних и рождественских мероприятий в Москве на следующей неделе, если они поступят, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что власти Москвы якобы анонсировали обсуждение вопроса отмены новогодних и рождественских мероприятий в столице."Пока в Мосгордуме нет таких обсуждений. Я думаю, что следующее заседание Мосгордумы будет через неделю, если есть такие предложения, конечно, мы обсудим", - заявил Герасимов.
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московская городская дума, евгений герасимов, москва
Московская городская дума, Евгений Герасимов, Москва
17:45 07.10.2022 (обновлено: 18:46 07.10.2022)
 
В Мосгордуме пока не обсуждали отмену новогодних мероприятий

В Мосгордуме заявили, что не обсуждают предложения об отмене новогодних мероприятий

© Фото : МосгордумаМосгордума
Мосгордума - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Мосгордума
Мосгордума. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мосгордума обсудит предложения об отмене новогодних и рождественских мероприятий в Москве на следующей неделе, если они поступят, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что власти Москвы якобы анонсировали обсуждение вопроса отмены новогодних и рождественских мероприятий в столице.
"Пока в Мосгордуме нет таких обсуждений. Я думаю, что следующее заседание Мосгордумы будет через неделю, если есть такие предложения, конечно, мы обсудим", - заявил Герасимов.
Рождественская ярмарка на Манежной площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 16:36
В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия
 
Московская городская думаЕвгений ГерасимовМосква
 
 
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