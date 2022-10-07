https://ria.ru/20221007/merkel-1822110081.html

Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России

Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России - РИА Новости, 07.10.2022

Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России

Длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, заявила в четверг вечером экс-канцлер Германии Ангела Меркель. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T00:02

2022-10-07T00:02

2022-10-07T00:17

в мире

ангела меркель

россия

европа

германия

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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, заявила в четверг вечером экс-канцлер Германии Ангела Меркель."Пока нам не удастся это в действительности сделать, холодная война не окончена по-настоящему", - приводит Stern высказывание Меркель, которое она сделала на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.Экс-канцлер в очередной раз призвала относиться к заявлениям из Москвы "серьезно, а не классифицировать их с самого начала как блеф".Ранее она уже заявляла, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России.Меркель покинула должность главы германского правительства в 2021 году, она занимала пост канцлера в течение 16 лет, с 2005 года.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220928/putin-1819998554.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ангела меркель, россия, европа, германия