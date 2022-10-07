Рейтинг@Mail.ru
Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/merkel-1822110081.html
Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России
Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России - РИА Новости, 07.10.2022
Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России
Длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, заявила в четверг вечером экс-канцлер Германии Ангела Меркель. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T00:02
2022-10-07T00:17
в мире
ангела меркель
россия
европа
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, заявила в четверг вечером экс-канцлер Германии Ангела Меркель."Пока нам не удастся это в действительности сделать, холодная война не окончена по-настоящему", - приводит Stern высказывание Меркель, которое она сделала на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.Экс-канцлер в очередной раз призвала относиться к заявлениям из Москвы "серьезно, а не классифицировать их с самого начала как блеф".Ранее она уже заявляла, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России.Меркель покинула должность главы германского правительства в 2021 году, она занимала пост канцлера в течение 16 лет, с 2005 года.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220928/putin-1819998554.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e7db8782d2baf92390ed3d86ee3cd862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ангела меркель, россия, европа, германия
В мире, Ангела Меркель, Россия, Европа, Германия
00:02 07.10.2022 (обновлено: 00:17 07.10.2022)
 
Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России

Бывшая канцлер ФРГ Меркель: достичь прочного мира в Европе можно только с участием России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, заявила в четверг вечером экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
"Пока нам не удастся это в действительности сделать, холодная война не окончена по-настоящему", - приводит Stern высказывание Меркель, которое она сделала на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.
Экс-канцлер в очередной раз призвала относиться к заявлениям из Москвы "серьезно, а не классифицировать их с самого начала как блеф".
Ранее она уже заявляла, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России.
Меркель покинула должность главы германского правительства в 2021 году, она занимала пост канцлера в течение 16 лет, с 2005 года.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 10:58
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина
 
В миреАнгела МеркельРоссияЕвропаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала