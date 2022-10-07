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В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии - РИА Новости, 07.10.2022
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В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии - РИА Новости, 07.10.2022
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии
Получение Нобелевской премии мира стало неожиданностью для "Мемориала"*, сообщил РИА Новости председатель правления "Международного мемориала"* Ян Рачинский. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:40
2022-10-07T13:00
мемориал
правозащитный центр "мемориал"
россия
нобелевская премия
нобелевская премия мира
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Получение Нобелевской премии мира стало неожиданностью для "Мемориала"*, сообщил РИА Новости председатель правления "Международного мемориала"* Ян Рачинский.Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира-2022 получили белорус Алесь Беляцкий, "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод"."Поскольку это было совершенной неожиданностью, кто поедет - пока вопрос открытый, будут решать, коллеги, соберёмся и обсудим", - сказал Рачинский.Он отметил, что в этом году не было известно, что организация номинирована на премию."В этом году не было известно о номинации, но "Мемориал"* не в первый раз номинировали, иногда это становилось известно сразу, а иногда потом", - сказал Рачинский.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
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мемориал, правозащитный центр "мемориал", россия, нобелевская премия, нобелевская премия мира, в мире, общество
Мемориал, Правозащитный центр "Мемориал", Россия, Нобелевская премия, Нобелевская премия мира, В мире, Общество
12:40 07.10.2022 (обновлено: 13:00 07.10.2022)
 
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии

Член "Мемориала" Рачинский назвал присуждение Нобелевской премии мира неожиданным

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира 1936 года
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Получение Нобелевской премии мира стало неожиданностью для "Мемориала"*, сообщил РИА Новости председатель правления "Международного мемориала"* Ян Рачинский.
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира-2022 получили белорус Алесь Беляцкий, "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод".
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"Поскольку это было совершенной неожиданностью, кто поедет - пока вопрос открытый, будут решать, коллеги, соберёмся и обсудим", - сказал Рачинский.
Он отметил, что в этом году не было известно, что организация номинирована на премию.
"В этом году не было известно о номинации, но "Мемориал"* не в первый раз номинировали, иногда это становилось известно сразу, а иногда потом", - сказал Рачинский.
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
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