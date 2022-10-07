https://ria.ru/20221007/memorial-1822192822.html
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии - РИА Новости, 07.10.2022
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии
Получение Нобелевской премии мира стало неожиданностью для "Мемориала"*, сообщил РИА Новости председатель правления "Международного мемориала"* Ян Рачинский. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:40
2022-10-07T12:40
2022-10-07T13:00
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Получение Нобелевской премии мира стало неожиданностью для "Мемориала"*, сообщил РИА Новости председатель правления "Международного мемориала"* Ян Рачинский.Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира-2022 получили белорус Алесь Беляцкий, "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод"."Поскольку это было совершенной неожиданностью, кто поедет - пока вопрос открытый, будут решать, коллеги, соберёмся и обсудим", - сказал Рачинский.Он отметил, что в этом году не было известно, что организация номинирована на премию."В этом году не было известно о номинации, но "Мемориал"* не в первый раз номинировали, иногда это становилось известно сразу, а иногда потом", - сказал Рачинский.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мемориал, Правозащитный центр "Мемориал", Россия, Нобелевская премия, Нобелевская премия мира, В мире, Общество
12:40 07.10.2022 (обновлено: 13:00 07.10.2022)
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии
Член "Мемориала" Рачинский назвал присуждение Нобелевской премии мира неожиданным