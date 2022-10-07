https://ria.ru/20221007/medvedev-1822243667.html

Медведев провел совещание по гособоронзаказу на заводе "Авангард"

Медведев провел совещание по гособоронзаказу на заводе "Авангард" - РИА Новости, 07.10.2022

Медведев провел совещание по гособоронзаказу на заводе "Авангард"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил московский машиностроительный завод "Авангард" и провел совещание по выполнению гособоронзаказа. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:58

2022-10-07T14:58

2022-10-07T15:20

безопасность

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил московский машиностроительный завод "Авангард" и провел совещание по выполнению гособоронзаказа."Предприятие занимает лидирующие позиции в производстве зенитных ракет, комплексов, противоракетной обороны. Здесь очень серьезный государственный оборонный заказ. Давайте поговорим о том, какие дополнительные задачи стоят сейчас перед предприятием", - предложил Медведев. По его словам, задачи касаются расширения производства и увеличения количества выпускаемых изделий.Сегодня завод "Авангард" по праву занимает лидирующие позиции в производстве средств противовоздушной и противоракетной обороны. С 2002 года предприятие входит в состав Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз – Антей".Также в структуре завода "АВАНГАРД" имеется инжиниринговый центр, который занимается разработкой продукции гражданского назначения. Среди такой продукции – трубчатые печи для нагрева нефти на магистральных нефтепроводах, работающие на попутном газе, универсальные мобильные насосные станции, предназначенные для перекачки воды, нефти, горюче-смазочных материалов и кислот, а также мобильные пункты питания (столовые) МПП-500.АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в составе которого – свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

https://ria.ru/20221006/medvedev-1822066473.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, дмитрий медведев