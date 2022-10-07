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Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе - РИА Новости, 07.10.2022
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Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе
Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе - РИА Новости, 07.10.2022
Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:28
2022-10-07T17:28
илон маск
марс
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии первопроходцев на Марсе."Почему нет?", - заявил миллиардер.Маск отметил, что предпочел бы воспользоваться этой возможностью, когда немного постареет, поскольку сейчас хочет видеть, как растут его дети.Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Для этого SpaceX создаёт космический корабль Starship.
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илон маск, марс, spacex, tesla motors
Илон Маск, Марс, SpaceX, Tesla motors
17:28 07.10.2022
 
Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии первопроходцев на Марсе.
"Почему нет?", - заявил миллиардер.
Маск отметил, что предпочел бы воспользоваться этой возможностью, когда немного постареет, поскольку сейчас хочет видеть, как растут его дети.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 07:41
В Госдуме предложили Маску стать новым президентом США
Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Для этого SpaceX создаёт космический корабль Starship.
 
Илон МаскМарсSpaceXTesla motors
 
 
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