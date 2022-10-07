https://ria.ru/20221007/mask-1822315905.html
Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе
Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе - РИА Новости, 07.10.2022
Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:28
2022-10-07T17:28
2022-10-07T17:28
илон маск
марс
spacex
tesla motors
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии первопроходцев на Марсе."Почему нет?", - заявил миллиардер.Маск отметил, что предпочел бы воспользоваться этой возможностью, когда немного постареет, поскольку сейчас хочет видеть, как растут его дети.Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Для этого SpaceX создаёт космический корабль Starship.
https://ria.ru/20221004/ssha-1821318773.html
марс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, марс, spacex, tesla motors
Илон Маск, Марс, SpaceX, Tesla motors
Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе