https://ria.ru/20221007/mask-1822315905.html

Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе

Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе - РИА Новости, 07.10.2022

Маск хочет присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:28

2022-10-07T17:28

2022-10-07T17:28

илон маск

марс

spacex

tesla motors

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии первопроходцев на Марсе."Почему нет?", - заявил миллиардер.Маск отметил, что предпочел бы воспользоваться этой возможностью, когда немного постареет, поскольку сейчас хочет видеть, как растут его дети.Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Для этого SpaceX создаёт космический корабль Starship.

https://ria.ru/20221004/ssha-1821318773.html

марс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

илон маск, марс, spacex, tesla motors