https://ria.ru/20221007/mask-1822198083.html
Маск назвал себя большим фанатом Украины
Маск назвал себя большим фанатом Украины - РИА Новости, 07.10.2022
Маск назвал себя большим фанатом Украины
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на критику его плана по урегулированию конфликта на Украине заявил, что он "большой... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:52
2022-10-07T12:52
2022-10-07T12:52
в мире
илон маск
украина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на критику его плана по урегулированию конфликта на Украине заявил, что он "большой фанат Украины", но не фанат третьей мировой войны.Такое мнение предприниматель высказал в ответ на реакцию украинского издания Kyiv Post на предложенный им план урегулирования. Издание выразило несогласие с планом, отметив, что "ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине". Издание призвало Маска остановиться и признать, что он "перестарался"."Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", - написал миллиардер в Twitter в ответ на сообщение издания.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет "пророссийской".
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821960361.html
https://ria.ru/20221007/svoboda-1822195779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, украина
В мире, Илон Маск, Украина
Маск назвал себя большим фанатом Украины
Маск после критики плана по урегулированию на Украине назвал себя большим фанатом Украины
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на критику его плана по урегулированию конфликта на Украине заявил
, что он "большой фанат Украины", но не фанат третьей мировой войны.
Такое мнение предприниматель высказал в ответ на реакцию украинского издания Kyiv Post на предложенный им план урегулирования. Издание выразило несогласие с планом, отметив, что "ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине". Издание призвало Маска остановиться и признать, что он "перестарался".
"Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", - написал миллиардер в Twitter в ответ на сообщение издания.
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией
, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе
"под наблюдением ООН
", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет "пророссийской".