https://ria.ru/20221007/mask-1822198083.html

Маск назвал себя большим фанатом Украины

Маск назвал себя большим фанатом Украины - РИА Новости, 07.10.2022

Маск назвал себя большим фанатом Украины

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на критику его плана по урегулированию конфликта на Украине заявил, что он "большой... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:52

2022-10-07T12:52

2022-10-07T12:52

в мире

илон маск

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на критику его плана по урегулированию конфликта на Украине заявил, что он "большой фанат Украины", но не фанат третьей мировой войны.Такое мнение предприниматель высказал в ответ на реакцию украинского издания Kyiv Post на предложенный им план урегулирования. Издание выразило несогласие с планом, отметив, что "ситуация с Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине". Издание призвало Маска остановиться и признать, что он "перестарался"."Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", - написал миллиардер в Twitter в ответ на сообщение издания.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет "пророссийской".

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821960361.html

https://ria.ru/20221007/svoboda-1822195779.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, илон маск, украина