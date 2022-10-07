https://ria.ru/20221007/marshruty-1822205004.html
В России разрабатывают новый туристический маршрут "Льняная дорога"
В России разрабатывают новый туристический маршрут "Льняная дорога" - РИА Новости, 07.10.2022
В России разрабатывают новый туристический маршрут "Льняная дорога"
Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ совместно с Фондом развития малых исторических городов запускают проект прикладных исследований туристического потенциала десяти... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:30
2022-10-07T13:30
2022-10-07T13:30
туризм
туризм
высшая школа экономики (вшэ)
вязьма
ржев
торжок
тутаев
гаврилов-ям
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ совместно с Фондом развития малых исторических городов запускают проект прикладных исследований туристического потенциала десяти малых городов центра России, сообщает пресс-служба ВШБ.Эксперты оценят перспективы и условия их включения в маршруты зонтичного бренда "Льняная дорога". Работа исследователей охватит малые города Владимирской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, исторически связанные с производством льна и товаров из него.По мнению специалистов, совмещение культурно-познавательной, аграрной и промышленной составляющих новых маршрутов способно дать импульс экономическому развитию городских сообществ. Как сообщили на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма, каждый рубль, вложенный в индустрию гостеприимства, дает два рубля в смежных отраслях. Вместе с экономическим фактором для малых городов важны и социальные аспекты: сохранение исторической традиции, сбережение культуры местных сообществ, оживление традиционных промыслов, возобновление производства льна и товаров из него, стимулирование смежных отраслей общественного питания, логистики и перевозок, гостиничных услуг."В проекте "Льняная дорога" собрана команда профессионалов, потенциал которой позволяет решать сложные задачи на стыке бизнес-менеджмента и управления общественным сектором", — подчеркнул руководитель проекта, профессор департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков. Уже стартовал аналитический этап: кабинетное исследование культурного и исторического наследия малых городов, анализ туристической инфраструктуры, медиа аудит.Исследования под руководством экспертов проекта проводят студенты магистратуры "Экономика впечатлений", в том числе, в формате проектных экспедиций в регионы. В настоящий момент они разрабатывают и ведут апробацию индивидуальных туристических маршрутов в десяти городах: Вязьма, Ржев, Торжок, Гагарин, Рамешки, Бежецк, Тутаев, Гаврилов Ям, Село Великое, Переславль-Залесский.Результаты всей этой работы должны показать, какую часть туристического потенциала малых городов и при каких условиях можно включить в индивидуальные путешествия. С какими концепциями, символами, продуктами и способами продвижения города должны войти в зонтичный бренд "Льняная дорога".В конце ноября состоится публичная защита финальных маршрутов и планов их продвижения перед представителями городских администраций, бизнес-сообществ и активистов городов.
https://ria.ru/20220921/borovsk-1818236392.html
https://ria.ru/20220928/yuzha-1819748229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, высшая школа экономики (вшэ), вязьма, ржев, торжок, тутаев, гаврилов-ям, переславль-залесский, куда поехать в выходные, куда поехать, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Высшая школа экономики (ВШЭ), Вязьма, Ржев, Торжок, Тутаев, Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский, куда поехать в выходные, куда поехать, Новости - Туризм, туристы
В России разрабатывают новый туристический маршрут "Льняная дорога"
В России может появиться туристический маршрут "Льняная дорога" по малым городам
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ совместно с Фондом развития малых исторических городов запускают проект прикладных исследований туристического потенциала десяти малых городов центра России, сообщает пресс-служба ВШБ.
Эксперты оценят перспективы и условия их включения в маршруты зонтичного бренда "Льняная дорога". Работа исследователей охватит малые города Владимирской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, исторически связанные с производством льна и товаров из него.
По мнению специалистов, совмещение культурно-познавательной, аграрной и промышленной составляющих новых маршрутов способно дать импульс экономическому развитию городских сообществ. Как сообщили
на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма, каждый рубль, вложенный в индустрию гостеприимства, дает два рубля в смежных отраслях.
Вместе с экономическим фактором для малых городов важны и социальные аспекты: сохранение исторической традиции, сбережение культуры местных сообществ, оживление традиционных промыслов, возобновление производства льна и товаров из него, стимулирование смежных отраслей общественного питания, логистики и перевозок, гостиничных услуг.
"В проекте "Льняная дорога" собрана команда профессионалов, потенциал которой позволяет решать сложные задачи на стыке бизнес-менеджмента и управления общественным сектором", — подчеркнул руководитель проекта, профессор департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков.
Уже стартовал аналитический этап: кабинетное исследование культурного и исторического наследия малых городов, анализ туристической инфраструктуры, медиа аудит.
Исследования под руководством экспертов проекта проводят студенты магистратуры "Экономика впечатлений", в том числе, в формате проектных экспедиций в регионы. В настоящий момент они разрабатывают и ведут апробацию индивидуальных туристических маршрутов в десяти городах: Вязьма, Ржев, Торжок, Гагарин, Рамешки, Бежецк, Тутаев, Гаврилов Ям, Село Великое, Переславль-Залесский.
Результаты всей этой работы должны показать, какую часть туристического потенциала малых городов и при каких условиях можно включить в индивидуальные путешествия. С какими концепциями, символами, продуктами и способами продвижения города должны войти в зонтичный бренд "Льняная дорога".
В конце ноября состоится публичная защита финальных маршрутов и планов их продвижения перед представителями городских администраций, бизнес-сообществ и активистов городов.