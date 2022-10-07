https://ria.ru/20221007/marshruty-1822205004.html

В России разрабатывают новый туристический маршрут "Льняная дорога"

В России разрабатывают новый туристический маршрут "Льняная дорога" - РИА Новости, 07.10.2022

В России разрабатывают новый туристический маршрут "Льняная дорога"

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ совместно с Фондом развития малых исторических городов запускают проект прикладных исследований туристического потенциала десяти... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:30

2022-10-07T13:30

2022-10-07T13:30

туризм

туризм

высшая школа экономики (вшэ)

вязьма

ржев

торжок

тутаев

гаврилов-ям

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ совместно с Фондом развития малых исторических городов запускают проект прикладных исследований туристического потенциала десяти малых городов центра России, сообщает пресс-служба ВШБ.Эксперты оценят перспективы и условия их включения в маршруты зонтичного бренда "Льняная дорога". Работа исследователей охватит малые города Владимирской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, исторически связанные с производством льна и товаров из него.По мнению специалистов, совмещение культурно-познавательной, аграрной и промышленной составляющих новых маршрутов способно дать импульс экономическому развитию городских сообществ. Как сообщили на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма, каждый рубль, вложенный в индустрию гостеприимства, дает два рубля в смежных отраслях. Вместе с экономическим фактором для малых городов важны и социальные аспекты: сохранение исторической традиции, сбережение культуры местных сообществ, оживление традиционных промыслов, возобновление производства льна и товаров из него, стимулирование смежных отраслей общественного питания, логистики и перевозок, гостиничных услуг."В проекте "Льняная дорога" собрана команда профессионалов, потенциал которой позволяет решать сложные задачи на стыке бизнес-менеджмента и управления общественным сектором", — подчеркнул руководитель проекта, профессор департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков. Уже стартовал аналитический этап: кабинетное исследование культурного и исторического наследия малых городов, анализ туристической инфраструктуры, медиа аудит.Исследования под руководством экспертов проекта проводят студенты магистратуры "Экономика впечатлений", в том числе, в формате проектных экспедиций в регионы. В настоящий момент они разрабатывают и ведут апробацию индивидуальных туристических маршрутов в десяти городах: Вязьма, Ржев, Торжок, Гагарин, Рамешки, Бежецк, Тутаев, Гаврилов Ям, Село Великое, Переславль-Залесский.Результаты всей этой работы должны показать, какую часть туристического потенциала малых городов и при каких условиях можно включить в индивидуальные путешествия. С какими концепциями, символами, продуктами и способами продвижения города должны войти в зонтичный бренд "Льняная дорога".В конце ноября состоится публичная защита финальных маршрутов и планов их продвижения перед представителями городских администраций, бизнес-сообществ и активистов городов.

https://ria.ru/20220921/borovsk-1818236392.html

https://ria.ru/20220928/yuzha-1819748229.html

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ржев

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тутаев

гаврилов-ям

переславль-залесский

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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