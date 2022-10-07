https://ria.ru/20221007/makeevka-1822180540.html

Следователи осмотрели места обстрелов жилых районов Макеевки

Следователи осмотрели места обстрелов жилых районов Макеевки - РИА Новости, 07.10.2022

Следователи осмотрели места обстрелов жилых районов Макеевки

Группа следователей Следственного комитета РФ осмотрела места обстрела жилых кварталов города Макеевка в Донецкой Народной Республике, где были ранены мирные... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:03

2022-10-07T12:03

2022-10-07T12:36

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822184979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b91dd346428d424510515f8d195e37e.jpg

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Группа следователей Следственного комитета РФ осмотрела места обстрела жилых кварталов города Макеевка в Донецкой Народной Республике, где были ранены мирные жители, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел Макеевки произошел 6 октября. Червоногвардейский район города был под огнем практически на протяжении всего дня."Мать была на кухне. Слышу - кричит: "Сынок, сынок, ой". Я думал, что ее… стеклом посекло... Мебель полностью вся разрушена. Ну не вся… А попало как раз туда, где она перед этим сидела", - рассказал РИА Новости сын пострадавшей жительницы Макеевки."На месте происшествия обнаружен фрагмент снаряда, предположительно, от американской гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. Более точная информация будет после заключения судебно-баллистической экспертизы", - сказал агентству представитель СК РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте обстрела жилых кварталов в Макеевке Следователи осмотрели места обстрела жилых кварталов города Макеевка в ДНР, где были ранены мирные жители, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел города вчера велся практически весь день. 2022-10-07T12:03 true PT3M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

макеевка, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр