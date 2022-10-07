https://ria.ru/20221007/makeevka-1822180540.html
Следователи осмотрели места обстрелов жилых районов Макеевки
Следователи осмотрели места обстрелов жилых районов Макеевки - РИА Новости, 07.10.2022
Следователи осмотрели места обстрелов жилых районов Макеевки
Группа следователей Следственного комитета РФ осмотрела места обстрела жилых кварталов города Макеевка в Донецкой Народной Республике, где были ранены мирные... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:03
2022-10-07T12:03
2022-10-07T12:36
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822184979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b91dd346428d424510515f8d195e37e.jpg
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Группа следователей Следственного комитета РФ осмотрела места обстрела жилых кварталов города Макеевка в Донецкой Народной Республике, где были ранены мирные жители, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел Макеевки произошел 6 октября. Червоногвардейский район города был под огнем практически на протяжении всего дня."Мать была на кухне. Слышу - кричит: "Сынок, сынок, ой". Я думал, что ее… стеклом посекло... Мебель полностью вся разрушена. Ну не вся… А попало как раз туда, где она перед этим сидела", - рассказал РИА Новости сын пострадавшей жительницы Макеевки."На месте происшествия обнаружен фрагмент снаряда, предположительно, от американской гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. Более точная информация будет после заключения судебно-баллистической экспертизы", - сказал агентству представитель СК РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822184979_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c2a4ffbefa96bbd71a817dccc0fe693e.jpg
Работа следователей на месте обстрела жилых кварталов в Макеевке
Следователи осмотрели места обстрела жилых кварталов города Макеевка в ДНР, где были ранены мирные жители, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел города вчера велся практически весь день.
2022-10-07T12:03
true
PT3M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:03 07.10.2022 (обновлено: 12:36 07.10.2022)
Следователи осмотрели места обстрелов жилых районов Макеевки
Следователи СК осмотрели места обстрелов украинскими войсками жилых районов Макеевки