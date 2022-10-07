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Любимова возглавит рабочую группу по празднованию юбилея Школы-студии МХАТ
Любимова возглавит рабочую группу по празднованию юбилея Школы-студии МХАТ - РИА Новости, 07.10.2022
Любимова возглавит рабочую группу по празднованию юбилея Школы-студии МХАТ
Министр культуры Ольга Любимова возглавит рабочую группу по празднованию 80-летнего юбилея Школы-студии МХАТ, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:17
2022-10-07T19:17
2022-10-07T19:17
культура
новости культуры
ольга любимова
игорь золотовицкий
владимир немирович-данченко
россия
школа-студия мхат
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова возглавит рабочую группу по празднованию 80-летнего юбилея Школы-студии МХАТ, сообщает ведомство.Такое решение принято в ходе встречи министра и ректора учебного заведения, директора Центрального дома актера Игоря Золотовицкого.Ожидается, что на первом заседании рабочей группы будет утвержден план мероприятий, посвященных юбилейной дате. Как говорит Золотовицкий, планируется, в частности, проведение праздничного вечера, а также показ спектакля "Семейный альбом", поставленного в 1943 году.Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с реставрацией фасада здания Центрального Дома актера имени Яблочкиной. "По словам Игоря Золотовицкого, уже готова проектно-сметная документация проекта", — добавили в ведомстве.Школа-студия МХАТ основана в 1943 году, идея ее создания принадлежит Владимиру Немировичу-Данченко. На сегодняшний день школа-студия является одним из самых авторитетных театральных учебных заведений России.
https://ria.ru/20221004/teatr-1821359816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, игорь золотовицкий, владимир немирович-данченко, россия, школа-студия мхат
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Игорь Золотовицкий, Владимир Немирович-Данченко, Россия, Школа-студия МХАТ
Любимова возглавит рабочую группу по празднованию юбилея Школы-студии МХАТ
Ольга Любимова возглавит рабочую группу по празднованию 80-летия Школы-студии МХАТ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова возглавит рабочую группу по празднованию 80-летнего юбилея Школы-студии МХАТ, сообщает ведомство.
Такое решение принято в ходе встречи министра и ректора учебного заведения, директора Центрального дома актера Игоря Золотовицкого.
Ожидается, что на первом заседании рабочей группы будет утвержден план мероприятий, посвященных юбилейной дате. Как говорит Золотовицкий, планируется, в частности, проведение праздничного вечера, а также показ спектакля "Семейный альбом", поставленного в 1943 году.
Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с реставрацией фасада здания Центрального Дома актера имени Яблочкиной. "По словам Игоря Золотовицкого, уже готова проектно-сметная документация проекта", — добавили в ведомстве.
Школа-студия МХАТ основана в 1943 году, идея ее создания принадлежит Владимиру Немировичу-Данченко. На сегодняшний день школа-студия является одним из самых авторитетных театральных учебных заведений России.