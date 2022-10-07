https://ria.ru/20221007/lukashenko-1822128059.html
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T07:51
2022-10-07T07:51
2022-10-07T07:56
александр лукашенко
владимир путин
москва
минск
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.Глава белорусского государства поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием.Лукашенко подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, а также равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей."Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа", - отметил президент Белоруссии.Лукашенко пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей", передает пресс-служба.
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александр лукашенко, владимир путин, москва, минск
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Москва, Минск
07:51 07.10.2022 (обновлено: 07:56 07.10.2022)
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Лукашенко поздравил Путина с семидесятилетием
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.
Глава белорусского государства поздравил президента РФ Владимира Путина
с 70-летием.
"Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства", - цитирует поздравление белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, а также равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей.
"Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа", - отметил президент Белоруссии.
Лукашенко пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей", передает пресс-служба.