https://ria.ru/20221007/lukashenko-1822128059.html

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T07:51

2022-10-07T07:51

2022-10-07T07:56

александр лукашенко

владимир путин

москва

минск

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.Глава белорусского государства поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием.Лукашенко подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, а также равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей."Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа", - отметил президент Белоруссии.Лукашенко пожелал Путину "отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей", передает пресс-служба.

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александр лукашенко, владимир путин, москва, минск