https://ria.ru/20221007/lnr-1822154789.html

Украинские войска потеряли до 30 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска потеряли до 30 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска потеряли до 30 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, три бронетранспортера и две артиллерийские установки, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:40

2022-10-07T10:40

2022-10-07T10:41

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, три бронетранспортера и две артиллерийские установки, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава; три бронетранспортера; две артиллерийские установки; семь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, танк, четыре бронетранспортера, две укрепленные огневые точки, 10 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины