https://ria.ru/20221007/lnr-1822154789.html
Украинские войска потеряли до 30 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 30 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска потеряли до 30 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, три бронетранспортера и две артиллерийские установки, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:40
2022-10-07T10:40
2022-10-07T10:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, три бронетранспортера и две артиллерийские установки, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава; три бронетранспортера; две артиллерийские установки; семь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек личного состава, танк, четыре бронетранспортера, две укрепленные огневые точки, 10 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:40 07.10.2022 (обновлено: 10:41 07.10.2022)
Украинские войска потеряли до 30 человек за сутки, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска потеряли до 30 человек и три БТР за сутки