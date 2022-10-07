Рейтинг@Mail.ru
Захарова осудила решение Сейма Латвии перевести образование на латышский - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/latviya-1822264199.html
Захарова осудила решение Сейма Латвии перевести образование на латышский
Захарова осудила решение Сейма Латвии перевести образование на латышский - РИА Новости, 07.10.2022
Захарова осудила решение Сейма Латвии перевести образование на латышский
Решение Сейма Латвии о переводе детсадовского и школьного образования на латышский язык ведет к расколу мультикультурного и многоязычного общества страны,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:47
2022-10-07T15:47
в мире
мария захарова
латвия
россия
русский язык в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Решение Сейма Латвии о переводе детсадовского и школьного образования на латышский язык ведет к расколу мультикультурного и многоязычного общества страны, Россия будет привлекать внимание международных структур к ситуации в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Правящие в Латвии националисты игнорируют свои международные обязательства, что, безусловно, ведёт к дальнейшему расколу мультикультурного и многоязычного латвийского общества. Россия продолжит привлекать внимание профильных международных структур к нетерпимой ситуации в Латвии и других государствах, претендующих на роль "образцовых" с точки зрения соблюдения правозащитных норм и стандартов", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на решение Сейма Латвии о полном переводе образования в детских садах и школах страны на латышский язык.Она подчеркнула, что из-за принятия подобного закона русскоязычные дети Латвии, четверть от общего количества учеников, окончательно лишатся возможности получать образование на родном языке. "Подобная вопиющая дискриминация происходит, несмотря на то, что эта прибалтийская страна является подписантом основополагающих международно-правовых договоров: Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенции о правах ребёнка 1989 года, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года", - отметила официальный представитель МИД.Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства", сообщила пресс-служба парламента.Согласно поправкам в законы, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на государственном языке в дошкольном образовании и в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы.
https://ria.ru/20220918/proverka-1817617286.html
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, латвия, россия, русский язык в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Латвия, Россия, Русский язык в мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:47 07.10.2022
 
Захарова осудила решение Сейма Латвии перевести образование на латышский

Захарова: решение Сейма Латвии перевести образование на латышский раскалывает общество

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Решение Сейма Латвии о переводе детсадовского и школьного образования на латышский язык ведет к расколу мультикультурного и многоязычного общества страны, Россия будет привлекать внимание международных структур к ситуации в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Правящие в Латвии националисты игнорируют свои международные обязательства, что, безусловно, ведёт к дальнейшему расколу мультикультурного и многоязычного латвийского общества. Россия продолжит привлекать внимание профильных международных структур к нетерпимой ситуации в Латвии и других государствах, претендующих на роль "образцовых" с точки зрения соблюдения правозащитных норм и стандартов", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на решение Сейма Латвии о полном переводе образования в детских садах и школах страны на латышский язык.
Рига - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 03:35
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге
Она подчеркнула, что из-за принятия подобного закона русскоязычные дети Латвии, четверть от общего количества учеников, окончательно лишатся возможности получать образование на родном языке. "Подобная вопиющая дискриминация происходит, несмотря на то, что эта прибалтийская страна является подписантом основополагающих международно-правовых договоров: Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенции о правах ребёнка 1989 года, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года", - отметила официальный представитель МИД.
Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства", сообщила пресс-служба парламента.
Согласно поправкам в законы, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на государственном языке в дошкольном образовании и в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
 
В миреМария ЗахароваЛатвияРоссияРусский язык в миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала