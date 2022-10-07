https://ria.ru/20221007/latviya-1822264199.html

Захарова осудила решение Сейма Латвии перевести образование на латышский

Захарова осудила решение Сейма Латвии перевести образование на латышский - РИА Новости, 07.10.2022

Захарова осудила решение Сейма Латвии перевести образование на латышский

Решение Сейма Латвии о переводе детсадовского и школьного образования на латышский язык ведет к расколу мультикультурного и многоязычного общества страны,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:47

2022-10-07T15:47

2022-10-07T15:47

в мире

мария захарова

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россия

русский язык в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Решение Сейма Латвии о переводе детсадовского и школьного образования на латышский язык ведет к расколу мультикультурного и многоязычного общества страны, Россия будет привлекать внимание международных структур к ситуации в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Правящие в Латвии националисты игнорируют свои международные обязательства, что, безусловно, ведёт к дальнейшему расколу мультикультурного и многоязычного латвийского общества. Россия продолжит привлекать внимание профильных международных структур к нетерпимой ситуации в Латвии и других государствах, претендующих на роль "образцовых" с точки зрения соблюдения правозащитных норм и стандартов", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на решение Сейма Латвии о полном переводе образования в детских садах и школах страны на латышский язык.Она подчеркнула, что из-за принятия подобного закона русскоязычные дети Латвии, четверть от общего количества учеников, окончательно лишатся возможности получать образование на родном языке. "Подобная вопиющая дискриминация происходит, несмотря на то, что эта прибалтийская страна является подписантом основополагающих международно-правовых договоров: Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенции о правах ребёнка 1989 года, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года", - отметила официальный представитель МИД.Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства", сообщила пресс-служба парламента.Согласно поправкам в законы, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на государственном языке в дошкольном образовании и в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы.

https://ria.ru/20220918/proverka-1817617286.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, латвия, россия, русский язык в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)