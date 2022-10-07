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Первый зампредседателя правительства Белоусов заявил об успехах Кузбасса - РИА Новости, 07.10.2022
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Первый зампредседателя правительства Белоусов заявил об успехах Кузбасса
Первый зампредседателя правительства Белоусов заявил об успехах Кузбасса - РИА Новости, 07.10.2022
Первый зампредседателя правительства Белоусов заявил об успехах Кузбасса
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов считает, что у Кузбасса невероятные успехи, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:04
2022-10-07T17:51
экономика
андрей белоусов
россия
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов считает, что у Кузбасса невероятные успехи, сообщает пресс-служба правительства региона.В ходе Первого Международного угольного форума "Угольная отрасль — новые реалии" первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов рассказал об изменениях в ведущем угледобывающем регионе страны."Невероятные успехи, я в Кузбассе бывал не раз, вижу, как регион меняется на глазах. Вводятся новые объекты спорта, здравоохранения, меняется жилищный фонд, дороги. Надо отдать должное команде Сергея Евгеньевича (Цивилева, губернатора - ред.), это достигнуто не благодаря каким-то благоприятным внешним условиям, к примеру, из-за цен на уголь, хотя они тоже сыграли свою роль. Администрация развернула системную работу и не боится рисковать. Мы в прошлый раз говорили, что строительство многих объектов началось в самый сложный период — угольного кризиса, пандемии. Были достаточно большие риски долгостроя, прекращения финансирования. Но Сергей Евгеньевич рискнул и выиграл, а вместе с ним выиграл и регион", — приводятся в сообщении слова Белоусова.Также первый заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что угледобывающая отрасль в данный момент имеет хорошие перспективы для развития."Мы видим, к каким последствиям, прежде всего для Европы, привело решение о том, что уголь надо свернуть: подскочили цены на газ и на альтернативные энергоносители — сначала в 3, потом в 4 раза, а сейчас уже относительно предыдущих – в 7 раз. Это повлекло за собой рост цен в электроэнергетике, соответственно, свертывание мощностей, ликвидацию рабочих мест в металлургии, вывод мощностей по производству минеральных удобрений — особенно в Европе. Это создало целый ряд проблем для других стран мира, прежде всего, связанных с продовольственной безопасностью. Поэтому эксперименты с сокращением потребления угля надо заканчивать, при этом совершенствуя технологии угледобычи и потребления угля", — сказал Белоусов на международном угольном форуме."Очень почетно, что все откликнулись на наше приглашение принять участие в Первом Международном угольном форуме, это свидетельствует об огромном уважении к угольной отрасли. Я считаю, сегодня историческое событие: начиная с 2019 года развернулся мировой кризис угольной отрасли, начали давить на то, что уголь не нужен. Многие страны прогнулись, но Россия устояла. Сегодня Андрей Рэмович Белоусов озвучил важную мысль: угольной промышленности России быть и развиваться. Самое главное — принято важнейшее стратегическое решение, и именно сегодня его озвучили для всех угольщиков", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.Первый Международный угольный форум "Угольная отрасль — новые реалии" проходит в Кузбассе с 6 по 9 октября. Цель форума — создать единую коммуникационную бизнес-площадку международного уровня для диалога власти, бизнеса и науки.
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экономика, андрей белоусов, россия, сергей цивилев, кемеровская область
Экономика, Андрей Белоусов, Россия, Сергей Цивилев, Кемеровская область
17:04 07.10.2022 (обновлено: 17:51 07.10.2022)
 
Первый зампредседателя правительства Белоусов заявил об успехах Кузбасса

Первый зампредседателя правительства Белоусов считает, что у Кузбасса невероятные успехи

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на форуме "Угольная отрасль — новые реалии"
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на форуме Угольная отрасль — новые реалии - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов считает, что у Кузбасса невероятные успехи, сообщает пресс-служба правительства региона.
В ходе Первого Международного угольного форума "Угольная отрасль — новые реалии" первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов рассказал об изменениях в ведущем угледобывающем регионе страны.
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"Невероятные успехи, я в Кузбассе бывал не раз, вижу, как регион меняется на глазах. Вводятся новые объекты спорта, здравоохранения, меняется жилищный фонд, дороги. Надо отдать должное команде Сергея Евгеньевича (Цивилева, губернатора - ред.), это достигнуто не благодаря каким-то благоприятным внешним условиям, к примеру, из-за цен на уголь, хотя они тоже сыграли свою роль. Администрация развернула системную работу и не боится рисковать. Мы в прошлый раз говорили, что строительство многих объектов началось в самый сложный период — угольного кризиса, пандемии. Были достаточно большие риски долгостроя, прекращения финансирования. Но Сергей Евгеньевич рискнул и выиграл, а вместе с ним выиграл и регион", — приводятся в сообщении слова Белоусова.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на форуме "Угольная отрасль — новые реалии"
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на форуме Угольная отрасль — новые реалии - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на форуме "Угольная отрасль — новые реалии"
Также первый заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что угледобывающая отрасль в данный момент имеет хорошие перспективы для развития.
"Мы видим, к каким последствиям, прежде всего для Европы, привело решение о том, что уголь надо свернуть: подскочили цены на газ и на альтернативные энергоносители — сначала в 3, потом в 4 раза, а сейчас уже относительно предыдущих – в 7 раз. Это повлекло за собой рост цен в электроэнергетике, соответственно, свертывание мощностей, ликвидацию рабочих мест в металлургии, вывод мощностей по производству минеральных удобрений — особенно в Европе. Это создало целый ряд проблем для других стран мира, прежде всего, связанных с продовольственной безопасностью. Поэтому эксперименты с сокращением потребления угля надо заканчивать, при этом совершенствуя технологии угледобычи и потребления угля", — сказал Белоусов на международном угольном форуме.
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"Очень почетно, что все откликнулись на наше приглашение принять участие в Первом Международном угольном форуме, это свидетельствует об огромном уважении к угольной отрасли. Я считаю, сегодня историческое событие: начиная с 2019 года развернулся мировой кризис угольной отрасли, начали давить на то, что уголь не нужен. Многие страны прогнулись, но Россия устояла. Сегодня Андрей Рэмович Белоусов озвучил важную мысль: угольной промышленности России быть и развиваться. Самое главное — принято важнейшее стратегическое решение, и именно сегодня его озвучили для всех угольщиков", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.
Первый Международный угольный форум "Угольная отрасль — новые реалии" проходит в Кузбассе с 6 по 9 октября. Цель форума — создать единую коммуникационную бизнес-площадку международного уровня для диалога власти, бизнеса и науки.
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