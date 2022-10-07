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Курс доллар по итогам торгов на Мосбирже вырос до 61 рубля

Курс доллар по итогам торгов на Мосбирже вырос до 61 рубля - РИА Новости, 07.10.2022

Курс доллар по итогам торгов на Мосбирже вырос до 61 рубля

Валюта РФ упала в пятницу к доллару до 61 рубля, а к евро – до 59,9 рубля, за первую неделю октября рубль также подешевел, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:23

2022-10-07T19:23

2022-10-07T19:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Валюта РФ упала в пятницу к доллару до 61 рубля, а к евро – до 59,9 рубля, за первую неделю октября рубль также подешевел, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 10 копеек, до 61 рубля, евро - на 80 копеек, до 59,9 рубля.В ходе торгов пятницы доллар и евро обновили максимумы с 21 сентября, поднявшись до 61,7 рубля и до 61,645 рубля соответственно.Доллар за неделю вырос на 2,55 рубля, евро – на 3,2 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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