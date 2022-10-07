https://ria.ru/20221007/kurs-1822237585.html
Курс евро поднялся выше 61 рубля
Курс евро поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 07.10.2022
Курс евро поднялся выше 61 рубля
Российская валюта в пятницу усиливает падение к евро, который уже дорожал выше 61 рубля впервые с 21 сентября, евро на Московской бирже компенсировал дисконт к... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:39
2022-10-07T14:39
2022-10-07T14:59
курс рубля
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская валюта в пятницу усиливает падение к евро, который уже дорожал выше 61 рубля впервые с 21 сентября, евро на Московской бирже компенсировал дисконт к форексу, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск рос на 27 копеек, до 61,17 рубля, евро - на 1,22 рубля, до 60,32 рубля.Минутами ранее евро обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 61,26 рубля.Таким образом, евро в пересчете через рубли стоит 0,9861 доллара, а на форексе – 0,9797 доллара, то есть он компенсировал дисконт к глобальному рынку, отмечавшийся в предыдущие дни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курс рубля, курс доллара, евро, экономика, московская биржа, россия, валюта, доллар, рубль, динамика курсов валют
Курс рубля, Курс доллара, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Экономика, Московская биржа, Россия, Валюта, Доллар, Рубль, Динамика курсов валют
14:39 07.10.2022 (обновлено: 14:59 07.10.2022)
Курс евро поднялся выше 61 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 61 рубля впервые с 21 сентября
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Российская валюта в пятницу усиливает падение к евро, который уже дорожал выше 61 рубля впервые с 21 сентября, евро на Московской бирже компенсировал дисконт к форексу, следует
из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск рос на 27 копеек, до 61,17 рубля, евро - на 1,22 рубля, до 60,32 рубля.
Минутами ранее евро обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 61,26 рубля.
Таким образом, евро в пересчете через рубли стоит 0,9861 доллара, а на форексе – 0,9797 доллара, то есть он компенсировал дисконт к глобальному рынку, отмечавшийся в предыдущие дни.