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Курс евро поднялся выше 61 рубля

Курс евро поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 07.10.2022

Курс евро поднялся выше 61 рубля

Российская валюта в пятницу усиливает падение к евро, который уже дорожал выше 61 рубля впервые с 21 сентября, евро на Московской бирже компенсировал дисконт к... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:39

2022-10-07T14:39

2022-10-07T14:59

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская валюта в пятницу усиливает падение к евро, который уже дорожал выше 61 рубля впервые с 21 сентября, евро на Московской бирже компенсировал дисконт к форексу, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск рос на 27 копеек, до 61,17 рубля, евро - на 1,22 рубля, до 60,32 рубля.Минутами ранее евро обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 61,26 рубля.Таким образом, евро в пересчете через рубли стоит 0,9861 доллара, а на форексе – 0,9797 доллара, то есть он компенсировал дисконт к глобальному рынку, отмечавшийся в предыдущие дни.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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