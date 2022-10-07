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Курс евро поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 07.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221007/kurs-1822167221.html
Курс евро поднялся выше 60 рублей
Курс евро поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 07.10.2022
Курс евро поднялся выше 60 рублей
Курс рубля перешел к снижению против основных торгующихся на Московской бирже валют, в том числе - евро, который превысил круглый уровень в 60 рублей, впервые с РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:24
2022-10-07T11:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
валюта
юань
евро
доллар
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению против основных торгующихся на Московской бирже валют, в том числе - евро, который превысил круглый уровень в 60 рублей, впервые с 22 сентября, а китайская валюта пятую сессию подряд остается лидером по объему торгов, следует из данных площадки.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.07 мск повышается на 40 копеек, до 61,30 рубля, евро – на 87 копеек, до 59,97 рубля, юаня – на 6 копеек, до 8,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее курс евро обновил максимум с 22 сентября, поднявшись до 60,14 рубля.Объем торгов юанем составляет 12,3 миллиарда рублей, долларом - 11,4 миллиарда, евро – 7,6 миллиарда рублей.Укрепление иностранных валют к рублю вызвано снижением предложения на продажу валюты экспортерами, при этом некоторые брокеры продолжают запрещать открытие коротких позиций (в расчете на падение курса) по доллару, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка."Ликвидность китайской валюты остается выше ликвидности в долларе и евро, что мы связываем с "токсичностью" западных валют. Полагаем, что такая ситуация может сохраниться на Московской бирже в ближайшее время. Курс доллара может инерционно продолжить рост. Однако локально американская валюта выглядит несколько перегретой, ввиду чего ее рост может быть ограниченным. Сегодня ориентируемся на верхнюю часть диапазона 60-62 рубля за доллар", - оценивает он.Рубль продолжил слабеть на снятии страхов полного прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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экономика, московская биржа, россия, валюта, юань, евро, доллар, рубль, курс доллара, курс рубля, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Валюта, Юань, евро, Доллар, Рубль, Курс доллара, Курс рубля, Динамика курсов валют
11:24 07.10.2022
 
Курс евро поднялся выше 60 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с 22 сентября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению против основных торгующихся на Московской бирже валют, в том числе - евро, который превысил круглый уровень в 60 рублей, впервые с 22 сентября, а китайская валюта пятую сессию подряд остается лидером по объему торгов, следует из данных площадки.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.07 мск повышается на 40 копеек, до 61,30 рубля, евро – на 87 копеек, до 59,97 рубля, юаня – на 6 копеек, до 8,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее курс евро обновил максимум с 22 сентября, поднявшись до 60,14 рубля.
Объем торгов юанем составляет 12,3 миллиарда рублей, долларом - 11,4 миллиарда, евро – 7,6 миллиарда рублей.
Укрепление иностранных валют к рублю вызвано снижением предложения на продажу валюты экспортерами, при этом некоторые брокеры продолжают запрещать открытие коротких позиций (в расчете на падение курса) по доллару, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.
"Ликвидность китайской валюты остается выше ликвидности в долларе и евро, что мы связываем с "токсичностью" западных валют. Полагаем, что такая ситуация может сохраниться на Московской бирже в ближайшее время. Курс доллара может инерционно продолжить рост. Однако локально американская валюта выглядит несколько перегретой, ввиду чего ее рост может быть ограниченным. Сегодня ориентируемся на верхнюю часть диапазона 60-62 рубля за доллар", - оценивает он.
Рубль продолжил слабеть на снятии страхов полного прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
График курса евро - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
02:17
Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияВалютаЮаньевроДолларРубльКурс доллараКурс рубляДинамика курсов валют
 
 
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