https://ria.ru/20221007/kurort-1822180801.html

В развитие курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей

В развитие курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.10.2022

В развитие курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей

Тринадцать миллиардов рублей планируется вложить в развитие всесезонного курорта "Армхи" в Ингушетии до конца 2029 года, почти половину этой суммы составят... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:03

2022-10-07T12:03

2022-10-07T12:03

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

россия

джейрахский район

владикавказ

туризм

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Тринадцать миллиардов рублей планируется вложить в развитие всесезонного курорта "Армхи" в Ингушетии до конца 2029 года, почти половину этой суммы составят частные инвестиции, сообщила пресс-служба главы региона."В развитие всесезонного курорта "Армхи" в Джейрахском районе Ингушетии будут вложены финансовые средства в размере 13 миллиардов рублей. Из них 6 миллиардов рублей – частные инвестиции. Для республики это рекордное вложение одного инвестора в рамках одного инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект включен в модель экономического развития республики, ему присвоен статус "прорывного" и обеспечены исчерпывающие региональные и федеральные меры поддержки. Кроме того, правительством России утверждена новая концепция развития курорта.В "Армхи" планируется строительство трех кресельных подвесных канатных дорог общей протяженностью более 1,7 км, учебного склона, горнолыжной трассы протяженностью около 8 км, реконструкция системы искусственного снегообразования. Также будут построены пять гостиниц и один гостиный двор."К преимуществам курорта "Армхи" можно отнести сравнительно легкую транспортную доступность. Близость городов Владикавказ и Магас позволяют рассчитывать на то, что значительно вырастет посещаемость курорта в вечернее время, когда люди вернутся с работы и захотят полезно и приятно отдохнуть. Для подъезда к станциям канатных дорог придется расширить существующую дорогу от поселка Джейрах до поселка Бейни протяженностью 6 километров", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.По данным местных властей, реализовать проект планируется до конца 2029 года, при этом на курорте будет создано около 300 рабочих мест.

https://ria.ru/20221005/investor-1821786560.html

https://ria.ru/20221003/ingushetiya-1821293790.html

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махмуд-али калиматов, россия, джейрахский район, владикавказ, туризм, новости - туризм