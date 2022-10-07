Рейтинг@Mail.ru
В развитие курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20221007/kurort-1822180801.html
В развитие курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей
В развитие курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.10.2022
В развитие курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей
Тринадцать миллиардов рублей планируется вложить в развитие всесезонного курорта "Армхи" в Ингушетии до конца 2029 года, почти половину этой суммы составят... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:03
2022-10-07T12:03
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
россия
джейрахский район
владикавказ
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577558028_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_6ccb6c8e7c4e43822f3ca6d950f68ace.jpg
НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Тринадцать миллиардов рублей планируется вложить в развитие всесезонного курорта "Армхи" в Ингушетии до конца 2029 года, почти половину этой суммы составят частные инвестиции, сообщила пресс-служба главы региона."В развитие всесезонного курорта "Армхи" в Джейрахском районе Ингушетии будут вложены финансовые средства в размере 13 миллиардов рублей. Из них 6 миллиардов рублей – частные инвестиции. Для республики это рекордное вложение одного инвестора в рамках одного инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект включен в модель экономического развития республики, ему присвоен статус "прорывного" и обеспечены исчерпывающие региональные и федеральные меры поддержки. Кроме того, правительством России утверждена новая концепция развития курорта.В "Армхи" планируется строительство трех кресельных подвесных канатных дорог общей протяженностью более 1,7 км, учебного склона, горнолыжной трассы протяженностью около 8 км, реконструкция системы искусственного снегообразования. Также будут построены пять гостиниц и один гостиный двор."К преимуществам курорта "Армхи" можно отнести сравнительно легкую транспортную доступность. Близость городов Владикавказ и Магас позволяют рассчитывать на то, что значительно вырастет посещаемость курорта в вечернее время, когда люди вернутся с работы и захотят полезно и приятно отдохнуть. Для подъезда к станциям канатных дорог придется расширить существующую дорогу от поселка Джейрах до поселка Бейни протяженностью 6 километров", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.По данным местных властей, реализовать проект планируется до конца 2029 года, при этом на курорте будет создано около 300 рабочих мест.
https://ria.ru/20221005/investor-1821786560.html
https://ria.ru/20221003/ingushetiya-1821293790.html
россия
джейрахский район
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577558028_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_4816e13eeff2990b150c3b1c56cd68f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махмуд-али калиматов, россия, джейрахский район, владикавказ, туризм, новости - туризм
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Россия, Джейрахский район, Владикавказ, Туризм, Новости - Туризм
12:03 07.10.2022
 
В развитие курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей

В развитие горнолыжного курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаИнгушетия
Ингушетия - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Ингушетия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Тринадцать миллиардов рублей планируется вложить в развитие всесезонного курорта "Армхи" в Ингушетии до конца 2029 года, почти половину этой суммы составят частные инвестиции, сообщила пресс-служба главы региона.
"В развитие всесезонного курорта "Армхи" в Джейрахском районе Ингушетии будут вложены финансовые средства в размере 13 миллиардов рублей. Из них 6 миллиардов рублей – частные инвестиции. Для республики это рекордное вложение одного инвестора в рамках одного инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 17:58Республика Ингушетия
Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода
Отмечается, что проект включен в модель экономического развития республики, ему присвоен статус "прорывного" и обеспечены исчерпывающие региональные и федеральные меры поддержки. Кроме того, правительством России утверждена новая концепция развития курорта.
В "Армхи" планируется строительство трех кресельных подвесных канатных дорог общей протяженностью более 1,7 км, учебного склона, горнолыжной трассы протяженностью около 8 км, реконструкция системы искусственного снегообразования. Также будут построены пять гостиниц и один гостиный двор.
"К преимуществам курорта "Армхи" можно отнести сравнительно легкую транспортную доступность. Близость городов Владикавказ и Магас позволяют рассчитывать на то, что значительно вырастет посещаемость курорта в вечернее время, когда люди вернутся с работы и захотят полезно и приятно отдохнуть. Для подъезда к станциям канатных дорог придется расширить существующую дорогу от поселка Джейрах до поселка Бейни протяженностью 6 километров", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
По данным местных властей, реализовать проект планируется до конца 2029 года, при этом на курорте будет создано около 300 рабочих мест.
Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 22:03Республика Ингушетия
В Ингушетии отметили рост сельскохозяйственного производства
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРоссияДжейрахский районВладикавказТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала