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Рада признала Южные Курилы "оккупированной территорией Японии" - РИА Новости, 07.10.2022
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Рада признала Южные Курилы "оккупированной территорией Японии"
Рада признала Южные Курилы "оккупированной территорией Японии" - РИА Новости, 07.10.2022
Рада признала Южные Курилы "оккупированной территорией Японии"
Верховная рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии", следует из данных на сайте... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:34
2022-10-07T16:58
в мире
япония
россия
верховная рада украины
украина
спор вокруг статуса курильских островов
курильские острова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии", следует из данных на сайте парламента."Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации", — говорится в тексте документа.Там же Киев призвал международное сообщество принять все возможные меры "по договорно-правовому оформлению статуса Северных территорий Японии".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не заключен.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов при наличии мирного соглашения. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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в мире, япония, россия, верховная рада украины, украина, спор вокруг статуса курильских островов, курильские острова
В мире, Япония, Россия, Верховная Рада Украины, Украина, Спор вокруг статуса Курильских островов, Курильские острова
16:34 07.10.2022 (обновлено: 16:58 07.10.2022)
 
Рада признала Южные Курилы "оккупированной территорией Японии"

Рада назвала южные Курильские острова "оккупированной Россией территорией Японии"

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМаяк на острове Кунашир
Маяк на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Маяк на острове Кунашир. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии", следует из данных на сайте парламента.
"Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации", — говорится в тексте документа.
Там же Киев призвал международное сообщество принять все возможные меры "по договорно-правовому оформлению статуса Северных территорий Японии".
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не заключен.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов при наличии мирного соглашения. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Ветераны имперских Вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:29
Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков
 
В миреЯпонияРоссияВерховная Рада УкраиныУкраинаСпор вокруг статуса Курильских острововКурильские острова
 
 
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