Рейтинг@Mail.ru
Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/krizis-1822112467.html
Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе
Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе - РИА Новости, 07.10.2022
Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе
Мировые центробанки повышают ставки, разнося экономику стран третьего мира буквально в клочья. Страдают и развитые страны - в Британии и ЕС стремительно... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T01:16
2022-10-07T01:16
экономика
василий колташов
сша
англия
евросоюз
федеральная резервная система сша
европейский центральный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100541/20/1005412081_0:186:2700:1705_1920x0_80_0_0_80065a785755c6778155904710abfa5a.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Мировые центробанки повышают ставки, разнося экономику стран третьего мира буквально в клочья. Страдают и развитые страны - в Британии и ЕС стремительно ускоряется инфляция, закрываются производства. Задача американской администрации - “вытянуть” из мира все деньги, заставив инвесторов перекладываться в доллар. И есть лишь один метод не допустить такого сценария, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Повышение ставок ФРС США, Банком Англии и ЕЦБ последовательно разворачивает механизм экономического кризиса: инвесторы выводят средства из разрушающихся экономик в долларовые активы. Многие пытаются не допустить этого, выстраивая горизонтальные связи в обход американской финансовой системы. Но этого мало: власти стран должны запретить капиталу выводить средства, заставив его инвестировать в собственную экономику, заключил Колташов.
сша
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100541/20/1005412081_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_c36b369911741cf9bf7ebc6ecd076ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, василий колташов, сша, англия, евросоюз, федеральная резервная система сша, европейский центральный банк
Экономика, Василий Колташов, США, Англия, Евросоюз, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк
01:16 07.10.2022
 
Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе

Экономист Колташов назвал единственным способом избежать кризиса запрет на вывод капиталов

© Fotolia / fotogestoeberКрах фондового рынка
Крах фондового рынка - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Fotolia / fotogestoeber
Крах фондового рынка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Мировые центробанки повышают ставки, разнося экономику стран третьего мира буквально в клочья. Страдают и развитые страны - в Британии и ЕС стремительно ускоряется инфляция, закрываются производства. Задача американской администрации - “вытянуть” из мира все деньги, заставив инвесторов перекладываться в доллар. И есть лишь один метод не допустить такого сценария, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
“Для стран третьего мира это настоящее бедствие, которое с одной стороны приводит к росту доллара, с другой – провоцирует ослабление нацвалют и, как следствие, экономик развивающихся стран”, - отметил экономист.
Повышение ставок ФРС США, Банком Англии и ЕЦБ последовательно разворачивает механизм экономического кризиса: инвесторы выводят средства из разрушающихся экономик в долларовые активы. Многие пытаются не допустить этого, выстраивая горизонтальные связи в обход американской финансовой системы. Но этого мало: власти стран должны запретить капиталу выводить средства, заставив его инвестировать в собственную экономику, заключил Колташов.
 
ЭкономикаВасилий КолташовСШААнглияЕвросоюзФедеральная резервная система СШАЕвропейский центральный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала