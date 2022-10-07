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Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе
Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе - РИА Новости, 07.10.2022
Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе
Мировые центробанки повышают ставки, разнося экономику стран третьего мира буквально в клочья. Страдают и развитые страны - в Британии и ЕС стремительно... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T01:16
2022-10-07T01:16
2022-10-07T01:16
экономика
василий колташов
сша
англия
евросоюз
федеральная резервная система сша
европейский центральный банк
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Мировые центробанки повышают ставки, разнося экономику стран третьего мира буквально в клочья. Страдают и развитые страны - в Британии и ЕС стремительно ускоряется инфляция, закрываются производства. Задача американской администрации - “вытянуть” из мира все деньги, заставив инвесторов перекладываться в доллар. И есть лишь один метод не допустить такого сценария, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Повышение ставок ФРС США, Банком Англии и ЕЦБ последовательно разворачивает механизм экономического кризиса: инвесторы выводят средства из разрушающихся экономик в долларовые активы. Многие пытаются не допустить этого, выстраивая горизонтальные связи в обход американской финансовой системы. Но этого мало: власти стран должны запретить капиталу выводить средства, заставив его инвестировать в собственную экономику, заключил Колташов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, василий колташов, сша, англия, евросоюз, федеральная резервная система сша, европейский центральный банк
Экономика, Василий Колташов, США, Англия, Евросоюз, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк
Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе
Экономист Колташов назвал единственным способом избежать кризиса запрет на вывод капиталов