https://ria.ru/20221007/krizis-1822112467.html

Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе

Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе - РИА Новости, 07.10.2022

Экономист назвал единственный способ выстоять в новом кризисе

Мировые центробанки повышают ставки, разнося экономику стран третьего мира буквально в клочья. Страдают и развитые страны - в Британии и ЕС стремительно... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T01:16

2022-10-07T01:16

2022-10-07T01:16

экономика

василий колташов

сша

англия

евросоюз

федеральная резервная система сша

европейский центральный банк

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Мировые центробанки повышают ставки, разнося экономику стран третьего мира буквально в клочья. Страдают и развитые страны - в Британии и ЕС стремительно ускоряется инфляция, закрываются производства. Задача американской администрации - “вытянуть” из мира все деньги, заставив инвесторов перекладываться в доллар. И есть лишь один метод не допустить такого сценария, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Повышение ставок ФРС США, Банком Англии и ЕЦБ последовательно разворачивает механизм экономического кризиса: инвесторы выводят средства из разрушающихся экономик в долларовые активы. Многие пытаются не допустить этого, выстраивая горизонтальные связи в обход американской финансовой системы. Но этого мало: власти стран должны запретить капиталу выводить средства, заставив его инвестировать в собственную экономику, заключил Колташов.

сша

англия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, василий колташов, сша, англия, евросоюз, федеральная резервная система сша, европейский центральный банк