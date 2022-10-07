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В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла - РИА Новости, 07.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221007/koronavirus-1822186670.html
В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла
В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла - РИА Новости, 07.10.2022
В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла
Коронавирус у патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома, но не сможет возглавить богослужения в дни... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:23
2022-10-07T12:23
религия
сергий радонежский
владимир легойда
московский патриархат
русская православная церковь
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Коронавирус у патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома, но не сможет возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой Лавре, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, врио руководителя пресс-службы патриарха Владимир Легойда."Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях", – цитирует его официальный сайт Русской православной церкви.Отмечается, что патриарх не сможет совершить запланированные на 8 и 9 октября визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь и возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского.
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сергий радонежский, владимир легойда, московский патриархат, русская православная церковь, коронавирус в россии
Религия, Сергий Радонежский, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Коронавирус в России
12:23 07.10.2022
 
В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл лечится от коронавируса дома, поэтому пропустит службы в Лавре

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Коронавирус у патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома, но не сможет возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой Лавре, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, врио руководителя пресс-службы патриарха Владимир Легойда.
"Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях", – цитирует его официальный сайт Русской православной церкви.
Отмечается, что патриарх не сможет совершить запланированные на 8 и 9 октября визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь и возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского.
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РелигияСергий РадонежскийВладимир ЛегойдаМосковский ПатриархатРусская православная церковьКоронавирус в России
 
 
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