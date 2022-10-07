https://ria.ru/20221007/koronavirus-1822186670.html

В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла

В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла - РИА Новости, 07.10.2022

В РПЦ рассказали о состоянии здоровья патриарха Кирилла

Коронавирус у патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома, но не сможет возглавить богослужения в дни... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:23

2022-10-07T12:23

2022-10-07T12:23

религия

сергий радонежский

владимир легойда

московский патриархат

русская православная церковь

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Коронавирус у патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома, но не сможет возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой Лавре, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, врио руководителя пресс-службы патриарха Владимир Легойда."Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях", – цитирует его официальный сайт Русской православной церкви.Отмечается, что патриарх не сможет совершить запланированные на 8 и 9 октября визиты в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь и возглавить богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского.

https://ria.ru/20221001/rpts-1820902249.html

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сергий радонежский, владимир легойда, московский патриархат, русская православная церковь, коронавирус в россии