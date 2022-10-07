https://ria.ru/20221007/koronavirus-1822164269.html

В Москве за сутки госпитализировали 198 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 198 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 198 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1624 случаев COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:14

2022-10-07T11:14

2022-10-07T11:14

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1624 случаев COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1624, госпитализировано - 198 человек, выздоровело - 2247 человек, 23 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1962 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 209 042 случая коронавируса, выздоровели 3 010 929 человек, умерли 46 213 человек.

https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19