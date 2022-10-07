https://ria.ru/20221007/koronavirus-1822161818.html
В России за сутки госпитализировали 2025 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2025 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2022
В России за сутки госпитализировали 2025 заболевших COVID-19
Почти 22,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 104 человека сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:05
2022-10-07T11:05
2022-10-07T11:05
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Почти 22,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 104 человека сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2025 человек, это на 11,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 регионах, снижение - в 48, ситуация не изменилась в семи."Выздоровели за сутки 39 573 человека, или на 4,7% меньше в сравнении с 6 октября 2022 года. Выявлено 22 268 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 104 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2025 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 22 268 случаев COVID-19, выздоровели 39 573, умерли 104 человека