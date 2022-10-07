https://ria.ru/20221007/koronavirus-1822153362.html

Уровень заболеваемости СOVID-19 в Липецкой области снизился на 20%

Уровень заболеваемости СOVID-19 в Липецкой области снизился на 20% - РИА Новости, 07.10.2022

Уровень заболеваемости СOVID-19 в Липецкой области снизился на 20%

В Липецкой области уровень заболеваемости и смертности от СOVID-19 в октябре текущего года почти на 20 процентов, что существенно ниже показателей за... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:35

2022-10-07T10:35

2022-10-07T10:35

липецкая область

игорь артамонов

здоровье - общество

общество

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ЛИПЕЦК, 7 окт – РИА Новости. В Липецкой области уровень заболеваемости и смертности от СOVID-19 в октябре текущего года почти на 20 процентов, что существенно ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, добиться положительной динамики удалось благодаря прививочной кампании. В регионе вакцинировались более 860 тысяч человек. Четверть из них получили повторную дозу. Параллельно липчане прививаются и от гриппа. Обе вакцины можно сделать одновременно в поликлинике по месту жительства или в мобильных медицинских пунктах, развернутых в местах массового скопления людей."Мы рады отметить, что пик заболеваемости прошел, количество зарегистрированных случаев по отношению к прошлой неделе практически в два раза меньше. Вакцинация продолжается", - сказал Артамонов.Он также отметил, что на сегодняшний день количество новых заражений за сутки в области составляет 171 человек, две недели назад эта цифра была почти в три раза больше. Смертность колеблется в пределах 1-3 человека в сутки, количество госпитализированных сократилось в два раза и составляет 26 человек.

https://ria.ru/20221006/elektrotransport-1821940719.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, здоровье - общество, общество