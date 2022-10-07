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Уровень заболеваемости СOVID-19 в Липецкой области снизился на 20% - РИА Новости, 07.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221007/koronavirus-1822153362.html
Уровень заболеваемости СOVID-19 в Липецкой области снизился на 20%
Уровень заболеваемости СOVID-19 в Липецкой области снизился на 20% - РИА Новости, 07.10.2022
Уровень заболеваемости СOVID-19 в Липецкой области снизился на 20%
В Липецкой области уровень заболеваемости и смертности от СOVID-19 в октябре текущего года почти на 20 процентов, что существенно ниже показателей за... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:35
2022-10-07T10:35
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
общество
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ЛИПЕЦК, 7 окт – РИА Новости. В Липецкой области уровень заболеваемости и смертности от СOVID-19 в октябре текущего года почти на 20 процентов, что существенно ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, добиться положительной динамики удалось благодаря прививочной кампании. В регионе вакцинировались более 860 тысяч человек. Четверть из них получили повторную дозу. Параллельно липчане прививаются и от гриппа. Обе вакцины можно сделать одновременно в поликлинике по месту жительства или в мобильных медицинских пунктах, развернутых в местах массового скопления людей."Мы рады отметить, что пик заболеваемости прошел, количество зарегистрированных случаев по отношению к прошлой неделе практически в два раза меньше. Вакцинация продолжается", - сказал Артамонов.Он также отметил, что на сегодняшний день количество новых заражений за сутки в области составляет 171 человек, две недели назад эта цифра была почти в три раза больше. Смертность колеблется в пределах 1-3 человека в сутки, количество госпитализированных сократилось в два раза и составляет 26 человек.
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игорь артамонов, здоровье - общество, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Здоровье - Общество, Общество
10:35 07.10.2022
 

Уровень заболеваемости СOVID-19 в Липецкой области снизился на 20%

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Мужчина на приеме у врача
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 окт – РИА Новости. В Липецкой области уровень заболеваемости и смертности от СOVID-19 в октябре текущего года почти на 20 процентов, что существенно ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, добиться положительной динамики удалось благодаря прививочной кампании. В регионе вакцинировались более 860 тысяч человек. Четверть из них получили повторную дозу. Параллельно липчане прививаются и от гриппа. Обе вакцины можно сделать одновременно в поликлинике по месту жительства или в мобильных медицинских пунктах, развернутых в местах массового скопления людей.
Подписание концессионного соглашения руководителем региона Игорем Артамоновым, мэром Липецка Евгенией Уваркиной и генеральным директором компании Мовиста Регионы Александром Советниковым - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 12:44Липецкая область
В Липецке до 2025 года модернизируют электротранспортную сеть
"Мы рады отметить, что пик заболеваемости прошел, количество зарегистрированных случаев по отношению к прошлой неделе практически в два раза меньше. Вакцинация продолжается", - сказал Артамонов.
Он также отметил, что на сегодняшний день количество новых заражений за сутки в области составляет 171 человек, две недели назад эта цифра была почти в три раза больше. Смертность колеблется в пределах 1-3 человека в сутки, количество госпитализированных сократилось в два раза и составляет 26 человек.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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