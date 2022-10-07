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Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции на Запад - РИА Новости, 07.10.2022
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Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции на Запад
Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции на Запад - РИА Новости, 07.10.2022
Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции на Запад
Сотрудники таможни перекрыли канал контрабанды в США и страны Европы военной продукции, задержан житель Нижегородской области, на него возбудили четыре... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:58
2022-10-07T10:58
технологии
сша
европа
нижегородская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники таможни перекрыли канал контрабанды в США и страны Европы военной продукции, задержан житель Нижегородской области, на него возбудили четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба ФТС."Канал контрабанды в США и страны Европы продукции военного назначения, состоящей на вооружении Минобороны РФ, пресекли сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен. В течение двух лет житель Нижегородской области отправил за границу более тысячи посылок с запрещенными товарами", - говорится в сообщении.Подозреваемого задержали при попытке отправки в США и Великобританию очередной партии наушников, входящих в комплект боевой экипировки "Ратник". Как отмечают в ФТС, это "гарнитуры с активной системой защиты слуха ГСШ-01 6М2". Они предназначаются для ограничения и блокировки шумового сигнала, в том числе выстрелов и взрывов. Подобная продукция относится к военной технике и запрещена к гражданскому обороту.В пресс-службе добавили, что при обыске в квартире у задержанного нашли десятки банковских карт, оформленных на неустановленных лиц. Продажей нелегальной продукции он занимался через социальные сети."В настоящее время в отношении гражданина возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805244042.html
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сша
европа
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технологии, сша, европа, нижегородская область, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Технологии, США, Европа, Нижегородская область, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
10:58 07.10.2022
 
Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции на Запад

Российские таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции в США и Европу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник таможенной службы России
Сотрудник таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники таможни перекрыли канал контрабанды в США и страны Европы военной продукции, задержан житель Нижегородской области, на него возбудили четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба ФТС.
"Канал контрабанды в США и страны Европы продукции военного назначения, состоящей на вооружении Минобороны РФ, пресекли сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен. В течение двух лет житель Нижегородской области отправил за границу более тысячи посылок с запрещенными товарами", - говорится в сообщении.
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Подозреваемого задержали при попытке отправки в США и Великобританию очередной партии наушников, входящих в комплект боевой экипировки "Ратник". Как отмечают в ФТС, это "гарнитуры с активной системой защиты слуха ГСШ-01 6М2". Они предназначаются для ограничения и блокировки шумового сигнала, в том числе выстрелов и взрывов. Подобная продукция относится к военной технике и запрещена к гражданскому обороту.
В пресс-службе добавили, что при обыске в квартире у задержанного нашли десятки банковских карт, оформленных на неустановленных лиц. Продажей нелегальной продукции он занимался через социальные сети.
"В настоящее время в отношении гражданина возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет", - добавили в ведомстве.
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ТехнологииСШАЕвропаНижегородская областьФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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