https://ria.ru/20221007/kontrabanda-1822159499.html

Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции на Запад

Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции на Запад - РИА Новости, 07.10.2022

Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции на Запад

Сотрудники таможни перекрыли канал контрабанды в США и страны Европы военной продукции, задержан житель Нижегородской области, на него возбудили четыре... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:58

2022-10-07T10:58

2022-10-07T10:58

технологии

сша

европа

нижегородская область

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники таможни перекрыли канал контрабанды в США и страны Европы военной продукции, задержан житель Нижегородской области, на него возбудили четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба ФТС."Канал контрабанды в США и страны Европы продукции военного назначения, состоящей на вооружении Минобороны РФ, пресекли сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен. В течение двух лет житель Нижегородской области отправил за границу более тысячи посылок с запрещенными товарами", - говорится в сообщении.Подозреваемого задержали при попытке отправки в США и Великобританию очередной партии наушников, входящих в комплект боевой экипировки "Ратник". Как отмечают в ФТС, это "гарнитуры с активной системой защиты слуха ГСШ-01 6М2". Они предназначаются для ограничения и блокировки шумового сигнала, в том числе выстрелов и взрывов. Подобная продукция относится к военной технике и запрещена к гражданскому обороту.В пресс-службе добавили, что при обыске в квартире у задержанного нашли десятки банковских карт, оформленных на неустановленных лиц. Продажей нелегальной продукции он занимался через социальные сети."В настоящее время в отношении гражданина возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805244042.html

https://ria.ru/20220527/kontrabanda-1791004043.html

сша

европа

нижегородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, европа, нижегородская область, федеральная таможенная служба (фтс россии)