https://ria.ru/20221007/konkurentsiya-1822278405.html

США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике

США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022

США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике

США намерены эффективно конкурировать с Россией и Китаем в рамках новой стратегии по развитию в Арктике, заявили высокопоставленные представители администрации... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:19

2022-10-07T16:19

2022-10-07T16:19

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россия

китай

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США намерены эффективно конкурировать с Россией и Китаем в рамках новой стратегии по развитию в Арктике, заявили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге."Стратегия определяет усилившуюся стратегическую конкуренцию, которую вы можете наблюдать в Арктике со стороны России и КНР за последнее десятилетие", - сообщили там."Так что (стратегия) призвана отвечать и позиционировать Соединенные Штаты так, чтобы эффективно конкурировать и управлять этими напряженными отношениями", - добавили в Белом доме.В администрации также отметили, что США приняли решение начать строительство трёх новых ледоколов в дополнение к двум, которые используются в настоящее время.

https://ria.ru/20220921/arktika-1818325075.html

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россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, россия, китай