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США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022
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США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике
США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022
США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике
США намерены эффективно конкурировать с Россией и Китаем в рамках новой стратегии по развитию в Арктике, заявили высокопоставленные представители администрации... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:19
2022-10-07T16:19
в мире
сша
россия
китай
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США намерены эффективно конкурировать с Россией и Китаем в рамках новой стратегии по развитию в Арктике, заявили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге."Стратегия определяет усилившуюся стратегическую конкуренцию, которую вы можете наблюдать в Арктике со стороны России и КНР за последнее десятилетие", - сообщили там."Так что (стратегия) призвана отвечать и позиционировать Соединенные Штаты так, чтобы эффективно конкурировать и управлять этими напряженными отношениями", - добавили в Белом доме.В администрации также отметили, что США приняли решение начать строительство трёх новых ледоколов в дополнение к двум, которые используются в настоящее время.
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в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
16:19 07.10.2022
 
США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике

Новая стратегия США по Арктике предполагает "эффективную" конкуренцию с Россией и Китаем

© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. LeeМоряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США намерены эффективно конкурировать с Россией и Китаем в рамках новой стратегии по развитию в Арктике, заявили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге.
"Стратегия определяет усилившуюся стратегическую конкуренцию, которую вы можете наблюдать в Арктике со стороны России и КНР за последнее десятилетие", - сообщили там.
"Так что (стратегия) призвана отвечать и позиционировать Соединенные Штаты так, чтобы эффективно конкурировать и управлять этими напряженными отношениями", - добавили в Белом доме.
В администрации также отметили, что США приняли решение начать строительство трёх новых ледоколов в дополнение к двум, которые используются в настоящее время.
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