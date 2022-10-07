https://ria.ru/20221007/konkurentsiya-1822278405.html
США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике
США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022
США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике
США намерены эффективно конкурировать с Россией и Китаем в рамках новой стратегии по развитию в Арктике, заявили высокопоставленные представители администрации... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:19
2022-10-07T16:19
2022-10-07T16:19
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США намерены эффективно конкурировать с Россией и Китаем в рамках новой стратегии по развитию в Арктике, заявили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге."Стратегия определяет усилившуюся стратегическую конкуренцию, которую вы можете наблюдать в Арктике со стороны России и КНР за последнее десятилетие", - сообщили там."Так что (стратегия) призвана отвечать и позиционировать Соединенные Штаты так, чтобы эффективно конкурировать и управлять этими напряженными отношениями", - добавили в Белом доме.В администрации также отметили, что США приняли решение начать строительство трёх новых ледоколов в дополнение к двум, которые используются в настоящее время.
https://ria.ru/20220921/arktika-1818325075.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
США намерены "эффективно" конкурировать с Россией и Китаем в Арктике
Новая стратегия США по Арктике предполагает "эффективную" конкуренцию с Россией и Китаем
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США намерены эффективно конкурировать с Россией и Китаем в рамках новой стратегии по развитию в Арктике, заявили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге.
"Стратегия определяет усилившуюся стратегическую конкуренцию, которую вы можете наблюдать в Арктике со стороны России и КНР за последнее десятилетие", - сообщили там.
"Так что (стратегия) призвана отвечать и позиционировать Соединенные Штаты так, чтобы эффективно конкурировать и управлять этими напряженными отношениями", - добавили в Белом доме.
В администрации также отметили, что США приняли решение начать строительство трёх новых ледоколов в дополнение к двум, которые используются в настоящее время.