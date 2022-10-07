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Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения

Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022

Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T03:50

2022-10-07T03:50

2022-10-07T05:21

ким чен ын

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений… в духе договоренностей, достигнутых в нашей первой встрече во Владивостоке в 2019 году", - написал Ким Чен Ын.Он выразил надежду, что его личные дружеские отношения с президентом России будут играть большую роль в непрерывном укреплении и развитии дружбы между двумя странами. Он пожелал российскому президенту крепкого здоровья, счастья и больших успехов в работе, отмечает ЦТАК.

https://ria.ru/20221007/nikaragua-1822116211.html

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