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Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения
Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022
Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения
Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T03:50
2022-10-07T03:50
2022-10-07T05:21
ким чен ын
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений… в духе договоренностей, достигнутых в нашей первой встрече во Владивостоке в 2019 году", - написал Ким Чен Ын.Он выразил надежду, что его личные дружеские отношения с президентом России будут играть большую роль в непрерывном укреплении и развитии дружбы между двумя странами. Он пожелал российскому президенту крепкого здоровья, счастья и больших успехов в работе, отмечает ЦТАК.
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ким чен ын, владимир путин, россия
Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия
03:50 07.10.2022 (обновлено: 05:21 07.10.2022)
Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения
ЦТАК: глава КНДР Ким Чен Ын поздравил с семидесятилетием президента Владимира Путина
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений… в духе договоренностей, достигнутых в нашей первой встрече во Владивостоке в 2019 году", - написал Ким Чен Ын.
Он выразил надежду, что его личные дружеские отношения с президентом России будут играть большую роль в непрерывном укреплении и развитии дружбы между двумя странами. Он пожелал российскому президенту крепкого здоровья, счастья и больших успехов в работе, отмечает ЦТАК.