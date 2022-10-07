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Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022
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Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения
Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2022
Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения
Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T03:50
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ким чен ын
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений… в духе договоренностей, достигнутых в нашей первой встрече во Владивостоке в 2019 году", - написал Ким Чен Ын.Он выразил надежду, что его личные дружеские отношения с президентом России будут играть большую роль в непрерывном укреплении и развитии дружбы между двумя странами. Он пожелал российскому президенту крепкого здоровья, счастья и больших успехов в работе, отмечает ЦТАК.
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ким чен ын, владимир путин, россия
Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия
03:50 07.10.2022 (обновлено: 05:21 07.10.2022)
 
Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения

ЦТАК: глава КНДР Ким Чен Ын поздравил с семидесятилетием президента Владимира Путина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений… в духе договоренностей, достигнутых в нашей первой встрече во Владивостоке в 2019 году", - написал Ким Чен Ын.
Президент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
01:51
Правительство Никарагуа поздравило Путина с днем рождения
Он выразил надежду, что его личные дружеские отношения с президентом России будут играть большую роль в непрерывном укреплении и развитии дружбы между двумя странами. Он пожелал российскому президенту крепкого здоровья, счастья и больших успехов в работе, отмечает ЦТАК.
 
Ким Чен ЫнВладимир ПутинРоссия
 
 
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