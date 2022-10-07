https://ria.ru/20221007/kluby-1822198824.html

В ГД предложили ФСБ регламентировать работу военно-патриотических клубов

В ГД предложили ФСБ регламентировать работу военно-патриотических клубов - РИА Новости, 07.10.2022

В ГД предложили ФСБ регламентировать работу военно-патриотических клубов

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову с предложением регламентировать деятельность... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:53

2022-10-07T12:53

2022-10-07T13:27

яна лантратова

александр бортников

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову с предложением регламентировать деятельность российских военно-патриотических клубов и усилить за ними контроль, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.Лантратова отмечает, что несмотря на то, что деятельность российских военно-патриотических клубов входит в систему допобразования, она не подлежит лицензированию и не закреплена юридически в законе "Об образовании". Как указывает депутат в обращении со ссылкой на ряд Telegram-каналов, ранее было опубликовано заявление от якобы белорусской оппозиции с призывом о создании военно-спортивных организаций "для подготовки к освобождению Республики Беларусь". Подобные организации из Украины, добавляет она, в 2017 году "принимали активное участие в протестных мероприятиях в Москве и крупных городах" в РФ."На основании вышеизложенного считала бы целесообразным усилить контроль за деятельностью российских военно-патриотических клубов и рассмотреть вопрос о введении подведомственности по регламентированию и надзору за ними с разработкой единого образовательного стандарта в соответствии со "Стратегией национальной безопасности Российской Федерации", - указывается в документе.Ранее Лантратова также обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением возродить "на фоне складывающейся военно-политической обстановки" бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраста.

https://ria.ru/20220922/podgotovka-1818580485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

яна лантратова, александр бортников, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф