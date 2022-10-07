12:53 07.10.2022 (обновлено: 13:27 07.10.2022)
В ГД предложили ФСБ регламентировать работу военно-патриотических клубов
Депутат Лантратова предложила ФСБ регламентировать работу военно-патриотических клубов
Девушка в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову с предложением регламентировать деятельность российских военно-патриотических клубов и усилить за ними контроль, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Лантратова отмечает, что несмотря на то, что деятельность российских военно-патриотических клубов входит в систему допобразования, она не подлежит лицензированию и не закреплена юридически в законе "Об образовании". Как указывает депутат в обращении со ссылкой на ряд Telegram-каналов, ранее было опубликовано заявление от якобы белорусской оппозиции с призывом о создании военно-спортивных организаций "для подготовки к освобождению Республики Беларусь". Подобные организации из Украины, добавляет она, в 2017 году "принимали активное участие в протестных мероприятиях в Москве и крупных городах" в РФ.
"На основании вышеизложенного считала бы целесообразным усилить контроль за деятельностью российских военно-патриотических клубов и рассмотреть вопрос о введении подведомственности по регламентированию и надзору за ними с разработкой единого образовательного стандарта в соответствии со "Стратегией национальной безопасности Российской Федерации", - указывается в документе.
Ранее Лантратова также обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением возродить "на фоне складывающейся военно-политической обстановки" бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраста.