https://ria.ru/20221007/kitay-1822153553.html

Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике, заявил Лавров

Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022

Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике, заявил Лавров

Россия заинтересована в наращивании кооперации с Китаем в энергетике, в том числе в ядерной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:35

2022-10-07T10:35

2022-10-07T10:35

сергей лавров

россия

китай

единая россия

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в наращивании кооперации с Китаем в энергетике, в том числе в ядерной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Со своей стороны заинтересованы в наращивании кооперации с китайскими друзьями в различных секторах энергетики: нефтегазовой, атомной, водородной, солнечной, ветряной", - сказал он в ходе четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

https://ria.ru/20221006/gaz-1822069472.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей лавров, россия, китай, единая россия, в мире