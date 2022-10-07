https://ria.ru/20221007/kitay-1822153553.html
Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике, заявил Лавров
Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022
Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике, заявил Лавров
Россия заинтересована в наращивании кооперации с Китаем в энергетике, в том числе в ядерной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:35
2022-10-07T10:35
2022-10-07T10:35
сергей лавров
россия
китай
единая россия
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в наращивании кооперации с Китаем в энергетике, в том числе в ядерной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Со своей стороны заинтересованы в наращивании кооперации с китайскими друзьями в различных секторах энергетики: нефтегазовой, атомной, водородной, солнечной, ветряной", - сказал он в ходе четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
https://ria.ru/20221006/gaz-1822069472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, китай, единая россия, в мире
Сергей Лавров, Россия, Китай, Единая Россия, В мире
Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия заинтересована в наращивании кооперации с Китаем в энергетике