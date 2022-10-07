https://ria.ru/20221007/kitay-1822138554.html

МИД Китая призвал обратить внимание на нарушение прав человека на Западе

МИД Китая призвал обратить внимание на нарушение прав человека на Западе - РИА Новости, 07.10.2022

МИД Китая призвал обратить внимание на нарушение прав человека на Западе

Совет по правам человека ООН должен обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека США, Великобританией и другими западными странами, включая... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:19

2022-10-07T09:19

2022-10-07T09:19

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ПЕКИН, 7 окт – РИА Новости. Совет по правам человека ООН должен обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека США, Великобританией и другими западными странами, включая системный расизм, распространенное насилие с применением огнестрельного оружия и военные операции за границей, в результате которых погибли многие невинные люди, следует из заявления на сайте министерства иностранных дел Китая.Ранее западные страны и их союзники запросили голосование в Совете по правам человека ООН для организации дебатов по ситуации в китайском Синьцзяне и проиграли его, поскольку большинство стран отклонили это предложение. Президент СПЧ Федерико Вильегас подтвердил результаты голосования: 19 стран проголосовали "против", 11 воздержались и 17 проголосовали "за". Таким образом, предложение западных стран было отклонено."На что Совет по правам человека действительно должен обратить внимание и что должен обсудить, так это серьезные нарушения прав человека США, Великобританией и другими западными странами, включая системный расизм и расовую дискриминацию, нарушения прав беженцев и иммигрантов, широко распространенное насилие с применением огнестрельного оружия, чрезмерное применение односторонних мер принуждения, военные операции за границей, в ходе которых было убито и ранено большое количество невинных людей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Китай, указали в МИД, "призывает США и другие западные страны отказаться от политических манипуляций, фабрикации лжи, клеветы и оказания необоснованного давления, вернуться на путь диалога и сотрудничества, а также сделать что-то практическое для развития международного дела прав человека".Западные страны ранее призывали к обсуждению предполагаемых нарушений прав человека Китаем в СПЧ ООН после публикации августовского доклада УВКПЧ ООН. Ранее экс-глава УВКПЧ Мишель Бачелет рассказала, что на нее оказывали давление со всех сторон в связи с ее докладом по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Китая, который она хотела опубликовать до истечения срока ее полномочий 31 августа. Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20221006/sintszyan-1822017281.html

https://ria.ru/20221007/kitay-1822135790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мишель бачелет, ван и (политик), великобритания, сша, китай, оон, мид кнр