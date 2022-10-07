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Херсонские власти сообщили о стабильной обстановке в регионе

Херсонские власти сообщили о стабильной обстановке в регионе - РИА Новости, 07.10.2022

Херсонские власти сообщили о стабильной обстановке в регионе

Обстановка в Херсонской области стабильная, вооруженные силы РФ обеспечивают безопасность ее границ, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:30

2022-10-07T19:30

2022-10-07T19:40

специальная военная операция на украине

россия

в мире

сергей елисеев

херсонская область

херсон

референдум в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Обстановка в Херсонской области стабильная, вооруженные силы РФ обеспечивают безопасность ее границ, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев."В городе Херсоне и на подконтрольных территориях в Херсонской области обстановка стабильная, Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают безопасность границ Херсонской области", - сказал Елисеев в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.По его словам, правоохранительные органы эффективно обеспечивают правопорядок и пресекают все правонарушения."Продолжаем работать в плановом режиме, никаких панических настроений и страхов", - подчеркнул Елисеев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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