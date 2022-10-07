https://ria.ru/20221007/kherson-1822356894.html
Херсонские власти сообщили о стабильной обстановке в регионе
Херсонские власти сообщили о стабильной обстановке в регионе - РИА Новости, 07.10.2022
Херсонские власти сообщили о стабильной обстановке в регионе
Обстановка в Херсонской области стабильная, вооруженные силы РФ обеспечивают безопасность ее границ, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:30
2022-10-07T19:30
2022-10-07T19:40
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сергей елисеев
херсонская область
херсон
референдум в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Обстановка в Херсонской области стабильная, вооруженные силы РФ обеспечивают безопасность ее границ, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев."В городе Херсоне и на подконтрольных территориях в Херсонской области обстановка стабильная, Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают безопасность границ Херсонской области", - сказал Елисеев в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.По его словам, правоохранительные органы эффективно обеспечивают правопорядок и пресекают все правонарушения."Продолжаем работать в плановом режиме, никаких панических настроений и страхов", - подчеркнул Елисеев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, сергей елисеев, херсонская область , херсон, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Сергей Елисеев, Херсонская область , Херсон, Референдум в Донбассе
19:30 07.10.2022 (обновлено: 19:40 07.10.2022)
Херсонские власти сообщили о стабильной обстановке в регионе
Херсонские власти сообщили, что ВС России обеспечивают стабильность и безопасность региона