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В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу
В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу - РИА Новости, 07.10.2022
В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу
Ракета, выпущенная украинскими войсками, попала в гражданский автобус в Херсоне, погибли пять человек, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:02
2022-10-07T12:53
херсон
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ракета, выпущенная украинскими войсками, попала в гражданский автобус в Херсоне, погибли пять человек, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения."Сегодня, 7 октября 2022 года, в семь утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Как уточняется, раненые находятся в состоянии средней тяжести.По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, удар нанесен из РСЗО HIMARS. Местные власти утверждают, что военных поблизости не было.Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20221007/obstrel-1822116495.html
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Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ по автобусу в Херсонской области
Следователи работают на месте украинского ракетного удара по автобусу в Херсонской области
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херсон, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Херсон, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия
08:02 07.10.2022 (обновлено: 12:53 07.10.2022)
 
В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу

В Херсоне пять человек погибли после попадания ракеты РСЗО HIMARS в гражданский автобус

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ракета, выпущенная украинскими войсками, попала в гражданский автобус в Херсоне, погибли пять человек, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
"Сегодня, 7 октября 2022 года, в семь утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Как уточняется, раненые находятся в состоянии средней тяжести.
По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, удар нанесен из РСЗО HIMARS. Местные власти утверждают, что военных поблизости не было.
Осколок снаряда, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 01:56Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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