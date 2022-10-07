https://ria.ru/20221007/kherson-1822129006.html

В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу

В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу - РИА Новости, 07.10.2022

В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу

Ракета, выпущенная украинскими войсками, попала в гражданский автобус в Херсоне, погибли пять человек, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:02

2022-10-07T08:02

2022-10-07T12:53

херсон

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ракета, выпущенная украинскими войсками, попала в гражданский автобус в Херсоне, погибли пять человек, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения."Сегодня, 7 октября 2022 года, в семь утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Как уточняется, раненые находятся в состоянии средней тяжести.По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, удар нанесен из РСЗО HIMARS. Местные власти утверждают, что военных поблизости не было.Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20221007/obstrel-1822116495.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ по автобусу в Херсонской области Следователи работают на месте украинского ракетного удара по автобусу в Херсонской области 2022-10-07T08:02 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, вооруженные силы украины, происшествия, россия