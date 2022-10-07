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Американцы испугались "настоящей катастрофы" из-за Украины - РИА Новости, 07.10.2022
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Американцы испугались "настоящей катастрофы" из-за Украины
Американцы испугались "настоящей катастрофы" из-за Украины - РИА Новости, 07.10.2022
Американцы испугались "настоящей катастрофы" из-за Украины
Читатели американского издания National Review отреагировали на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы официального Вашингтона по... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T01:23
2022-10-07T01:23
в мире
владимир путин
украина
нато
сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Читатели американского издания National Review отреагировали на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы официального Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США "настоящей катастрофой". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующему материалу.Автор, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы. "Извините, но это безумие, и опасное безумие", - отметил Дохерти."Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом", - написал в комментариях OldSchoolHoosier."Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского – Прим. ред.) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!", - отметил Deadhorse."США переживают очень явственный экономический и политический спад", - поддержал предыдущего комментатора jay_campbell."Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию", - резюмировал Central_Coaster.Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал: в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, украина, нато, сша
В мире, Владимир Путин, Украина, НАТО, США
01:23 07.10.2022
 
Американцы испугались "настоящей катастрофы" из-за Украины

Читатели National Review обвинили Байдена в возможной катастрофе из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Читатели американского издания National Review отреагировали на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы официального Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США "настоящей катастрофой". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующему материалу.
Автор, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы. "Извините, но это безумие, и опасное безумие", - отметил Дохерти.
"Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом", - написал в комментариях OldSchoolHoosier.
"Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского – Прим. ред.) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!", - отметил Deadhorse.
"США переживают очень явственный экономический и политический спад", - поддержал предыдущего комментатора jay_campbell.
"Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию", - резюмировал Central_Coaster.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
00:02
Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только с участием России
Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал: в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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