https://ria.ru/20221007/karty-1822206089.html

Швейцарский банк Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay

Швейцарский банк Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay - РИА Новости, 07.10.2022

Швейцарский банк Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay

Швейцарский банк Raiffeisen следит за ситуацией с картами UnionPay российских банков, оставляет за собой право пересмотреть их обслуживание в банкоматах, заявил РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:11

2022-10-07T13:11

2022-10-07T13:11

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ЖЕНЕВА, 7 окт – РИА Новости. Швейцарский банк Raiffeisen следит за ситуацией с картами UnionPay российских банков, оставляет за собой право пересмотреть их обслуживание в банкоматах, заявил РИА Новости представитель пресс-службы банка Максим Вурш."Райффайзен Швейцария" продолжает внимательно следить за развитием событий в этой области и оставляет за собой право при необходимости пересмотреть ситуацию", - ответил он на вопрос может ли этот банк запретить обслуживание российских карт Union Pay.Вурш уточнил, что на данный момент снятие наличных в банкоматах Raiffeisen в Швейцарии с помощью этих карт остается возможным."Что касается платежных терминалов, мы не можем предоставить информацию, поскольку это решение находится в компетенции покупателей (эквайеров), которые заключают соответствующие договоры с продавцами", - добавил Вурш.Источник в другом швейцарском банке сообщил РИА Новости, что решение остается за центральным банком и властями, но на данный момент никакие меры не обсуждаются.В среду РИА Новости стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших банков в стране, перестал обслуживать карты платежных систем UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы.Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с китайской платежной системой, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости в понедельник представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.

https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, raiffeisen, швейцария, россия