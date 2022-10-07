https://ria.ru/20221007/karty-1822206089.html
Швейцарский банк Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay
Швейцарский банк Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay - РИА Новости, 07.10.2022
Швейцарский банк Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay
Швейцарский банк Raiffeisen следит за ситуацией с картами UnionPay российских банков, оставляет за собой право пересмотреть их обслуживание в банкоматах, заявил РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:11
2022-10-07T13:11
2022-10-07T13:11
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экономика
raiffeisen
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ЖЕНЕВА, 7 окт – РИА Новости. Швейцарский банк Raiffeisen следит за ситуацией с картами UnionPay российских банков, оставляет за собой право пересмотреть их обслуживание в банкоматах, заявил РИА Новости представитель пресс-службы банка Максим Вурш."Райффайзен Швейцария" продолжает внимательно следить за развитием событий в этой области и оставляет за собой право при необходимости пересмотреть ситуацию", - ответил он на вопрос может ли этот банк запретить обслуживание российских карт Union Pay.Вурш уточнил, что на данный момент снятие наличных в банкоматах Raiffeisen в Швейцарии с помощью этих карт остается возможным."Что касается платежных терминалов, мы не можем предоставить информацию, поскольку это решение находится в компетенции покупателей (эквайеров), которые заключают соответствующие договоры с продавцами", - добавил Вурш.Источник в другом швейцарском банке сообщил РИА Новости, что решение остается за центральным банком и властями, но на данный момент никакие меры не обсуждаются.В среду РИА Новости стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших банков в стране, перестал обслуживать карты платежных систем UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы.Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с китайской платежной системой, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости в понедельник представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.
https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, raiffeisen, швейцария, россия
В мире, Экономика, Raiffeisen, Швейцария, Россия
Швейцарский банк Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay
Швейцарский Raiffeisen оставил право пересмотреть обслуживание российских карт UnionPay
ЖЕНЕВА, 7 окт – РИА Новости. Швейцарский банк Raiffeisen следит за ситуацией с картами UnionPay российских банков, оставляет за собой право пересмотреть их обслуживание в банкоматах, заявил РИА Новости представитель пресс-службы банка Максим Вурш.
"Райффайзен Швейцария" продолжает внимательно следить за развитием событий в этой области и оставляет за собой право при необходимости пересмотреть ситуацию", - ответил он на вопрос может ли этот банк запретить обслуживание российских карт Union Pay.
Вурш уточнил, что на данный момент снятие наличных в банкоматах Raiffeisen в Швейцарии с помощью этих карт остается возможным.
"Что касается платежных терминалов, мы не можем предоставить информацию, поскольку это решение находится в компетенции покупателей (эквайеров), которые заключают соответствующие договоры с продавцами", - добавил Вурш.
Источник в другом швейцарском банке сообщил РИА Новости, что решение остается за центральным банком и властями, но на данный момент никакие меры не обсуждаются.
В среду РИА Новости стало известно, что Коммерческий банк Чехии
, один из крупнейших банков в стране, перестал обслуживать карты платежных систем UnionPay и American Express
независимо от того, в какой стране они выданы.
Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии
, работающей с китайской платежной системой, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости в понедельник представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.