https://ria.ru/20221007/kapremont-1822123811.html
Количество жалоб по вопросам капремонта в Приамурье снизилось вдвое
Количество жалоб по вопросам капремонта в Приамурье снизилось вдвое - РИА Новости, 07.10.2022
Количество жалоб по вопросам капремонта в Приамурье снизилось вдвое
Количество жалоб на качество капремонта от жителей Амурской области в этом году сократилось в два раза, при этом губернатор Василий Орлов поручил ускорить темпы РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T06:00
2022-10-07T06:00
2022-10-07T06:00
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Количество жалоб на качество капремонта от жителей Амурской области в этом году сократилось в два раза, при этом губернатор Василий Орлов поручил ускорить темпы проведения таких ремонтов в домах, сообщает региональное правительство."В Амурской области в два раза сократилось количество жалоб от жителей домов на качество капремонтов", - говорится в сообщении.По данным и.о. генерального директора НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области" Дмитрия Шоплика, с начала года в Приамурье капитально отремонтировали 116 домов. Еще в 98 работы сейчас ведутся, в 12 - стартовали на днях."Всего по плану Фонда капремонта отремонтировать в 2022 году должны 238 домов. Общая стоимость работ составит 1,4 миллиарда рублей", - отметил Шоплик.Фонд в этом году ведет работы и в отдаленных труднодоступных поселках, в том числе завершен ремонт в домах Муртыгита, поселков Аносовский и Береговой, продолжаются работы в Талдане. Специалисты контролируют работы, подрядчики предоставляют фотоотчёты, предусмотрена видеофиксация.Власти отмечают, что жители Приамурья стали охотнее платить за капремонт. Средний уровень в этом году составил 94%, в среднем за весь период - 91%. Средний уровень собираемости оплат по ДФО – 90%.Всего за 8 лет работы Фонд отремонтировал 851 дом, затрачено 4,6 миллиарда рублей.
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область
Общество, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Количество жалоб по вопросам капремонта в Приамурье снизилось вдвое
Число жалоб по качеству капремонта от жителей Амурской области снизилось в два раза
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Количество жалоб на качество капремонта от жителей Амурской области в этом году сократилось в два раза, при этом губернатор Василий Орлов поручил ускорить темпы проведения таких ремонтов в домах, сообщает региональное правительство.
"В Амурской области в два раза сократилось количество жалоб от жителей домов на качество капремонтов", - говорится в сообщении.
"План капитальных ремонтов жилых домов необходимо готовить на три года вперед. Средства, которые собирают с жителей домов, должны оперативно идти в работу, а не лежать на счетах Фонда. В целом положительная динамика в деятельности Фонда капремонта заметна. Но темпы нужно ускорить, а информационные встречи со старшими домов вести регулярно, минимум раз в год необходимо собирать их и рассказывать о новшествах", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.
По данным и.о. генерального директора НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области" Дмитрия Шоплика, с начала года в Приамурье капитально отремонтировали 116 домов. Еще в 98 работы сейчас ведутся, в 12 - стартовали на днях.
"Всего по плану Фонда капремонта отремонтировать в 2022 году должны 238 домов. Общая стоимость работ составит 1,4 миллиарда рублей", - отметил Шоплик.
Фонд в этом году ведет работы и в отдаленных труднодоступных поселках, в том числе завершен ремонт в домах Муртыгита, поселков Аносовский и Береговой, продолжаются работы в Талдане. Специалисты контролируют работы, подрядчики предоставляют фотоотчёты, предусмотрена видеофиксация.
Власти отмечают, что жители Приамурья стали охотнее платить за капремонт. Средний уровень в этом году составил 94%, в среднем за весь период - 91%. Средний уровень собираемости оплат по ДФО – 90%.
Всего за 8 лет работы Фонд отремонтировал 851 дом, затрачено 4,6 миллиарда рублей.