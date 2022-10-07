https://ria.ru/20221007/kaluga-1822210683.html
На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник - РИА Новости, 07.10.2022
На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
Взрыв произошел на аэродроме под Калугой, упал беспилотник, пострадавших нет, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:20
2022-10-07T13:20
2022-10-07T15:18
калуга
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Взрыв произошел на аэродроме под Калугой, упал беспилотник, пострадавших нет, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша.По его данным, инфраструктура аэродрома не повреждена."Угрозы работе аэродрома тоже нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося", — сообщил Шапша в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/estoniya-1821482125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, происшествия
13:20 07.10.2022 (обновлено: 15:18 07.10.2022)
На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
Калужский губернатор Шапша сообщил, что при взрыве дрона на аэродроме никто не пострадал