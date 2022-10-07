https://ria.ru/20221007/kaluga-1822210683.html

На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник

На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник - РИА Новости, 07.10.2022

На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник

Взрыв произошел на аэродроме под Калугой, упал беспилотник, пострадавших нет, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:20

2022-10-07T13:20

2022-10-07T15:18

калуга

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Взрыв произошел на аэродроме под Калугой, упал беспилотник, пострадавших нет, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша.По его данным, инфраструктура аэродрома не повреждена."Угрозы работе аэродрома тоже нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося", — сообщил Шапша в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/estoniya-1821482125.html

калуга

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калуга, происшествия