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На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник - РИА Новости, 07.10.2022
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На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник - РИА Новости, 07.10.2022
На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
Взрыв произошел на аэродроме под Калугой, упал беспилотник, пострадавших нет, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:20
2022-10-07T15:18
калуга
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Взрыв произошел на аэродроме под Калугой, упал беспилотник, пострадавших нет, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша.По его данным, инфраструктура аэродрома не повреждена."Угрозы работе аэродрома тоже нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося", — сообщил Шапша в своем Telegram-канале.
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калуга, происшествия
Калуга, Происшествия
13:20 07.10.2022 (обновлено: 15:18 07.10.2022)
 
На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник

Калужский губернатор Шапша сообщил, что при взрыве дрона на аэродроме никто не пострадал

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Взрыв произошел на аэродроме под Калугой, упал беспилотник, пострадавших нет, заявил в пятницу губернатор региона Владислав Шапша.
По его данным, инфраструктура аэродрома не повреждена.
"Угрозы работе аэродрома тоже нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося", — сообщил Шапша в своем Telegram-канале.
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