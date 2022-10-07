https://ria.ru/20221007/kadyrov-1822257256.html
Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки
Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки - РИА Новости, 07.10.2022
Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал тем, кто уезжает из России, надеть юбки и сменить имена на женские. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:29
2022-10-07T15:29
2022-10-07T18:30
общество
рамзан кадыров
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ХАНКАЛА (Чечня), 7 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал тем, кто уезжает из России, надеть юбки и сменить имена на женские.Кадыров в пятницу принял участие в торжественном построении бойцов силовых подразделений на территории военной базы в Ханкале. В построении приняли врио главы ДНР Денис Пушилин, депутат Госдумы Адам Делимханов."Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", — сказал Кадыров во время выступления на построении.Глава Чечни добавил, что в стране объявлена лишь частичная мобилизация, но и этого достаточно, чтобы каждый человек выполнил свой долг и сам предложил полезные в бою навыки.
https://ria.ru/20221007/chechnya-1822162658.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, рамзан кадыров, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, госдума рф
Общество, Рамзан Кадыров, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ
15:29 07.10.2022 (обновлено: 18:30 07.10.2022)
Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки
Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки и сменить имена на женские