https://ria.ru/20221007/kadyrov-1822126569.html

Кадыров поздравил Путина с семидесятилетием

Кадыров поздравил Путина с семидесятилетием - РИА Новости, 07.10.2022

Кадыров поздравил Путина с семидесятилетием

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T07:29

2022-10-07T07:29

2022-10-07T11:19

владимир путин

рамзан кадыров

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.По его словам, возглавив страну, которая была в глубоком экономическом и политическом кризисе, Путин сумел решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав."Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда! Путин изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией нашего великого государства!" — добавил Кадыров.

https://ria.ru/20221007/kndr-1822119716.html

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владимир путин, рамзан кадыров, россия