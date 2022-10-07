07:29 07.10.2022 (обновлено: 11:19 07.10.2022)
Кадыров поздравил Путина с семидесятилетием
Кадыров поздравил Владимира Путина с семидесятилетием
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.
"В судьбе чеченского народа президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
По его словам, возглавив страну, которая была в глубоком экономическом и политическом кризисе, Путин сумел решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав.
"Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда! Путин изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией нашего великого государства!" — добавил Кадыров.