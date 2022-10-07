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Кадыров поздравил Путина с семидесятилетием - РИА Новости, 07.10.2022
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Кадыров поздравил Путина с семидесятилетием
Кадыров поздравил Путина с семидесятилетием - РИА Новости, 07.10.2022
Кадыров поздравил Путина с семидесятилетием
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T07:29
2022-10-07T11:19
владимир путин
рамзан кадыров
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.По его словам, возглавив страну, которая была в глубоком экономическом и политическом кризисе, Путин сумел решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав."Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда! Путин изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией нашего великого государства!" — добавил Кадыров.
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владимир путин, рамзан кадыров, россия
Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия
07:29 07.10.2022 (обновлено: 11:19 07.10.2022)
 
Кадыров поздравил Путина с семидесятилетием

Кадыров поздравил Владимира Путина с семидесятилетием

© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Рамзан Кадыров/Vkontakte
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.

"В судьбе чеченского народа президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, возглавив страну, которая была в глубоком экономическом и политическом кризисе, Путин сумел решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав.
"Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда! Путин изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией нашего великого государства!" — добавил Кадыров.
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
03:50
Ким Чен Ын поздравил президента России с днем рождения
 
Владимир ПутинРамзан КадыровРоссия
 
 
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