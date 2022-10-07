https://ria.ru/20221007/ispytaniya-1822310151.html
На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град"
На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град" - РИА Новости, 07.10.2022
На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град"
Новый малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631 "Буян-М", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", проходит испытания в морских полигонах РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:18
2022-10-07T17:18
2022-10-07T17:18
безопасность
зеленодольский завод имени а. м. горького
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631 "Буян-М", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", проходит испытания в морских полигонах Балтийского флота (БФ), сообщили в понедельник в пресс-службе флота."Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на судостроительном заводе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для Балтийского флота, проходит программу испытаний в морских полигонах БФ", - сообщили на флоте.В настоящее время корабль проходит заводские ходовые испытания. Экипаж совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность систем и механизмов корабля в море."В частности, проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Далее будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, на последних этапах – будет выполняться комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220901/baltflot-1813728699.html
https://ria.ru/20220823/korabl-1811658399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, зеленодольский завод имени а. м. горького
Безопасность, Зеленодольский завод имени А. М. Горького
На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град"
На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град", вооруженного "Калибрами"
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631 "Буян-М", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", проходит испытания в морских полигонах Балтийского флота (БФ), сообщили в понедельник в пресс-службе флота.
"Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на судостроительном заводе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького
" для Балтийского флота, проходит программу испытаний в морских полигонах БФ", - сообщили на флоте.
В настоящее время корабль проходит заводские ходовые испытания. Экипаж совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность систем и механизмов корабля в море.
"В частности, проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Далее будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, на последних этапах – будет выполняться комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням", - уточнили в пресс-службе.