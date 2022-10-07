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На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град" - РИА Новости, 07.10.2022
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На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град"
На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град" - РИА Новости, 07.10.2022
На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град"
Новый малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631 "Буян-М", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", проходит испытания в морских полигонах РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:18
2022-10-07T17:18
безопасность
зеленодольский завод имени а. м. горького
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631 "Буян-М", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", проходит испытания в морских полигонах Балтийского флота (БФ), сообщили в понедельник в пресс-службе флота."Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на судостроительном заводе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для Балтийского флота, проходит программу испытаний в морских полигонах БФ", - сообщили на флоте.В настоящее время корабль проходит заводские ходовые испытания. Экипаж совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность систем и механизмов корабля в море."В частности, проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Далее будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, на последних этапах – будет выполняться комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220901/baltflot-1813728699.html
https://ria.ru/20220823/korabl-1811658399.html
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безопасность, зеленодольский завод имени а. м. горького
Безопасность, Зеленодольский завод имени А. М. Горького
17:18 07.10.2022
 
На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град"

На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град", вооруженного "Калибрами"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Град"
Малый ракетный корабль проекта 21631 Град - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631 "Буян-М", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", проходит испытания в морских полигонах Балтийского флота (БФ), сообщили в понедельник в пресс-службе флота.
"Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на судостроительном заводе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для Балтийского флота, проходит программу испытаний в морских полигонах БФ", - сообщили на флоте.
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Силы Балтийского флота вышли в море для испытания двух подлодок
В настоящее время корабль проходит заводские ходовые испытания. Экипаж совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность систем и механизмов корабля в море.
"В частности, проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Далее будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, на последних этапах – будет выполняться комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням", - уточнили в пресс-службе.
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