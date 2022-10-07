https://ria.ru/20221007/ispytaniya-1822310151.html

На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град"

На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град" - РИА Новости, 07.10.2022

На Балтике начались испытания малого ракетного корабля "Град"

Новый малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631 "Буян-М", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", проходит испытания в морских полигонах РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:18

2022-10-07T17:18

2022-10-07T17:18

безопасность

зеленодольский завод имени а. м. горького

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631 "Буян-М", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", проходит испытания в морских полигонах Балтийского флота (БФ), сообщили в понедельник в пресс-службе флота."Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Град" 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на судостроительном заводе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для Балтийского флота, проходит программу испытаний в морских полигонах БФ", - сообщили на флоте.В настоящее время корабль проходит заводские ходовые испытания. Экипаж совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность систем и механизмов корабля в море."В частности, проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Далее будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, на последних этапах – будет выполняться комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220901/baltflot-1813728699.html

https://ria.ru/20220823/korabl-1811658399.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, зеленодольский завод имени а. м. горького